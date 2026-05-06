Абас Арагчи кацна в Пекин

Министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи пристигна в сряда сутринта в Пекин, където се очакват преговорите му с министъра на външните работи на Китай Ван И, съобщава Press TV. Още: Борите се за суверенитета си, трябва да има мир: Путин го каза, но не на Украйна, а на Иран (ВИДЕО)

Какви са плановете на Арагчи?

Още: След провала на преговорите със САЩ Иран прати външния си министър на консултации при Путин

"Арагчи пристигна в Пекин начело на дипломатическа делегация. По време на визитата той планира да проведе преговори със своя китайски колега относно двустранните отношения, както и събитията в региона и света", допълни ИРНА.

По-рано за планираното пътуване на министъра в Китай съобщи иранското външно министерство, като подчерта, че "Арагчи продължава дипломатическите консултации с различни страни".В края на април шефът на иранското външно министерство осъществи международно турне: първо посети Пакистан, след това Оман и Русия.

Тази иранска визита предшества посещението на президента на САЩ Доналд Тръмп в Китай, насрочено за 14 и 15 май, обръща внимание АФП.

Американският държавен секретар Марко Рубио каза снощи на брифинг в Белия дом, че се надява Китай да каже на Иран, че действията му в Ормузкия проток водят до глобалната изолация на Техеран, предаде Ройтерс.

Още: Пакистан, Турция и Иран с общ фронт срещу Нетаняху, Израел със заявка за териториално разширение (ВИДЕО)