Абас Арагчи кацна в Пекин

06 май 2026, 7:36 часа 578 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи пристигна в сряда сутринта в Пекин, където се очакват преговорите му с министъра на външните работи на Китай Ван И, съобщава Press TV. Още: Борите се за суверенитета си, трябва да има мир: Путин го каза, но не на Украйна, а на Иран (ВИДЕО)

"Арагчи пристигна в Пекин начело на дипломатическа делегация. По време на визитата той планира да проведе преговори със своя китайски колега относно двустранните отношения, както и събитията в региона и света", допълни ИРНА.

По-рано за планираното пътуване на министъра в Китай съобщи иранското външно министерство, като подчерта, че "Арагчи продължава дипломатическите консултации с различни страни".В края на април шефът на иранското външно министерство осъществи международно турне: първо посети Пакистан, след това Оман и Русия.

Тази иранска визита предшества посещението на президента на САЩ Доналд Тръмп в Китай, насрочено за 14 и 15 май, обръща внимание АФП.

Американският държавен секретар Марко Рубио каза снощи на брифинг в Белия дом, че се надява Китай да каже на Иран, че действията му в Ормузкия проток водят до глобалната изолация на Техеран, предаде Ройтерс.

Антон Иванов
