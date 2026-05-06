6 май: Ден на храбростта и Празник на Българската армия

История на празника

Още със създаване на Българската армия, Денят на храбростта започва да се чества на 6 май. На 1 януари 1880 г. княз Александър I учредява първото българско отличие - орден “За храброст" с издаването на Указ № 1. Този орден се присъжда единствено на българи, проявили героизъм и извършили подвизи на бойното поле. На 9 януари 1880 година князът издава указ, с който постановява честването на празника.

До момента на подписването на Ньойския договор Денят на бойната прослава се чества отделно на 27 ноември в знак на почит на победата на Българската армия в боевете при Сливница в Сръбско-българската война от 1885 година.

За пръв път 6 май започва да се чества като двоен празник - Ден на храбростта и Ден на Българската армия през 1926 година. На този ден църквата почита Свети Георги, който е приеман за закрилник на българската войска. Пет години по-късно, през 1931 година, военният министър издава указ, с който този празник става официален.

До 1933 година "Площадът на победите" е мястото в столицата, където се чества този празник. След това той започва да се отбелязва на площада пред храм-паметника "Св. Александър Невски" с отслужване на водосвет за благославяне на бойните знамена. И до днес тази традиция се спазва всяка година. Гергьовският парад е кулминацията на честванията по повод 6 май. До 9 септември 1944 година той е бил една от най-големите атракции в столицата.

Парадът, воден лично от министъра на отбраната, тръгвал от днешната Военна академия, преминавал през Орлов мост, Народното събрание и Двореца и стигал до Лъвов мост. Министърът на отбраната е бил следван от генералитета, кавалерите на ордена “За Храброст" и запасното офицерство. Ескадроните на лейбгвардейския на Негово Величество конен полк, юнкерите и кадетите марширували зад тях. Лично цар Борис III приемал парада на стълбите на Народното събрание. Почетни места заемали останалите живи опълченци, както и ветераните от Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война.

През 1937 година за пръв път честването на празника започва от предната вечер със заря, която до този момент е нещо нетрадиционно. Традицията за честването на празника на Българската армия е прекъсната след 1946 година.

Възстановяването на честването на 6 май като Ден на храбростта и празник на Българската армия става през януари 1993 г. с издаването на правителствен указ. На 6 май 1993 година е проведен и първият военен парад в историята на демократична България. Парадът е проведен единствено с участието на армейски блокове. През 2001 г. в провеждането на парада е включена и бойна техника на Сухопътните войски и авиацията.

