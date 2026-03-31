Испания разкри мащабен подземен тунел за трафик на хашиш от Мароко

31 март 2026, 21:44 часа 425 прочитания 0 коментара
Испанската полиция откри в Сеута (испански анклав в Мароко) голям подземен тунел, оборудван с релси и малки вагони и използван за пренос на хашиш между Мароко и Испания, съобщи Франс прес. Властите заявиха, че операцията им по разкриването на тунела е продължила повече от година. Те описват тунела като "лабиринт, наподобяващ мина". Министерството на вътрешните работи посочи, че мрежата е снабдявала с наркотици не само Испания, но и други части на Европа, пише БТА.

В хода на разследването са арестувани общо 27 души, а полицията е иззела над 17 тона наркотици при няколко акции. Разследването започва след поредица акции в Сеута и южната испанска област Андалусия. По-късно стана ясно, че мрежата има връзки и в област Галисия, на северозапад, а на 26 март бе арестуван един от двамата предполагаеми ръководители на престъпната организация. При претърсванията полицията откри 1,4 милиона евро в брой и 17 луксозни автомобила.

Елин Димитров Отговорен редактор
