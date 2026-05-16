"Нищо от Китай не се допуска на самолета": Американците изхвърлили всички предмети, получени при посещението в Пекин

Американците, участващи в делегацията, водена от Доналд Тръмп в Китай, са изхвърлили буквално всички китайски предмети, получени по вреве на посещението, преди да се качат на президентския самолет Air Force One. Тов съобщи кореспондентът на New York Post Емили Гудин. По думите й, участниците в делегацията отказали да вземат на борда каквото и да е устройство или предмет, получен от китайски служители.
A New York Post reporter says the delegation refused to take aboard any device or item received from Chinese officials.
Passes, burner phones, and delegation badges handed out by the Chinese side…
"Карти, еднократни телефони и делегационни значки, раздадени от китайската страна, бяха изхвърлени в кошчето за боклук точно до стълбите на самолета. Нищо от Китай не се допуска на самолета. Скоро излитаме за Америка", написа тя на профила си в социалната мрежа Х.