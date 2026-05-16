Арестуваха шефа на белградската полиция Веселин Милич

Началникът на градското полицейско управление в Белград Веселин Милич е арестуван и задържан за срок до 48 часа, съобщи сръбската агенция ТАНЮГ, цитирана от БТА. Акцията е проведена от службите за борба с престъпността и за борба с организираната престъпност на Сърбия, като Милич е бил разпитан по-рано днес във връзка със случай с изчезване на мъж в столичния квартал „Сеняк“ на 12 май т.г.

Според съобщение на Висшата прокуратура в Белград високопоставеният полицейски служител е задържан на основание „недокладване на престъпление и извършител“ и „подпомагане на извършител след престъпление“. Според информация от съпругата на изчезналия мъжът ѝ е бил с полицейския началник в заведение в квартал „Сеняк“ преди да изчезне. От прокуратурата посочват, че в законоустановения срок Милич ще бъде изправен пред разпит от компетентния прокурор.

Вчера са били арестувани трима полицаи, както и собственикът и сервитьор на бар в „Сеняк“, където изчезналият мъж е бил видян за последно. По данни на сръбската национална телевизия РТС част от задържаните полицаи, свързани със случая, са били от охраната на Милич.

