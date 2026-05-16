България настъпва ударно в прогнозите за победа на "Евровизия": На върха има нов фаворит (ВИДЕО)

Арената на залозите за "Евровизия" се променя бързо и инерцията вече не е в ръцете на същите страни, които доминираха само допреди дни. След живите изпълнения на двата полуфинала и определянето на финалистите в челните редици на фаворитите има сериозни промени.

Сред тях е и фурорът на България, която направи огромен скок след полуфиналното изпълнение на DARA и продължава да скъсява дистанцията до абсолютните фаворити.

След втората полуфинална вечер прави впечатление, че Австралия, Израел, Румъния, България, Италия и Малта печелят позиции след еуфоричните реакции на феновете от репетициите и изпълнения им на живо на голямата сцена.

В същото време Дания и особено Швеция губят инерция. Швеция вече напълно изпадна от класациите за Топ 10 на няколко букмейкъри, въпреки че започна сезона като един от основните фаворити.

След огромен скок България продължава да печели позиции

Румъния и България се очертаха като две от най-големите изненади на конкурса. Румънското "Choke Me" привлече вниманието заради интензивната си постановка и силното си изпълнение на живо, докато българското "Bangaranga" внезапно се очерта като едно от най-забележителните изпълнения на полуфинал 2.

И двете страни вече се разглеждат като истински претенденти за поднасяне на сериозна изненада на големия финал, тъй като "Евровизия" става все по-непредсказуема.

България влезе във финалната седмица на 17-а позиция при букмейкърите. След шеметното изпълнение на DARA на втория полуфинал България направи огромен скок до 8-о място. Ден по-късно страната ни продължава да се приближава до фаворитите за победата и вече е 7-а в прогнозната класация за финала.

Има нов фаворит на върха

От началото на тазгодишния евровизионен цикъл основните фаворити за победата бяха Финландия и Гърция. След втория полуфинал обаче се създаде изключителна еуфория около Австралия.

Изпълнението на Делта Гудръм впечатли мнозина със стилната си постановка и безупречна вокална прецизност и ударно се изкачи до второто място при фаворитите за победата. Финландия все още води в класациите, а Гърция вече е трета.

Развръзката обаче е непредсказуема, тъй като на финала освен симпатиите на публиката, са важни и гласовете на журито.