28 януари 2026, 00:15 часа 210 прочитания 0 коментара
Испания следи ситуацията с аварирал танкер, който може да е част от руския сенчест флот

Испания днес заяви, че наблюдава ситуацията с петролен танкер, претърпял авария в Средиземно море, върху който са наложени международни санкции и се предполага, че принадлежи на сенчестия флот, чрез който Москва заобикаля западните санкции за износ на суров петрол, предаде Франс прес. „Чериът Тайд“ – плаващ под мозамбикски флаг – в момента се движи със скорост 7 възела към Танжер Мед (в Мароко), след ремонт на двигателя“, каза пред АФП източник от испанското Министерство на транспорта.

Корабът, върху който са наложени европейски и британски санкции заради транспортиране на руски петрол, е бил в петролен терминал в Северозападна Русия на 30 декември, показват данните от сайта за проследяване на морския трафик Global Fishing Watch. След това, според испанския източник, 195-метровият танкер „на 22 януари е претърпял проблем с двигателя, докато е пресичал Гибралтарския проток“, предаде БТА.

Мароканските власти първоначално „поеха координацията“ на спасителната операция, преди теченията да отнесат плавателния съд в международни води „източно от Алборанско море“ между Испания и Северна Африка, на около „22 морски мили (60 км) от испанския бряг“. Това принуди испанските власти, отговорни за морската безопасност да се намесят, отбелязва АФП.

„Испания наблюдава ситуацията непрекъснато и ще продължи да го прави, докато корабът пристигне“ в Танжер, заяви представителят на испанското Министерство на отбраната и добави, че танкерът е „ескортиран“ от испански плавателен съд. Той обаче не уточни дали корабът превозва руски петрол, който е обект на западни санкции.

Миналата седмица Франция задържа танкера „Гринч“, който е включен в списъка с корабите от руския сенчест флот – няколко месеца, след подобна операция срещу „Боракай“ през септември.

Елин Димитров
