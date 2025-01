Историческо назначение: Жена оглави важно звено във Ватикана (СНИМКА)

Главата на Римокатолическата църква папа Франциск назначи в понеделник първата жена начело на ватикански офис. Папата реши италианска монахиня да стане префект на департамента, отговарящ за всички религиозни ордени на Католическата църква. Късметлийката е сестра Симона Брамбила, като безспорно назначението е определяно като историческо, тъй като бележи важна стъпка в целта на Франциск да даде на жените повече лидерски роли в управлението на църквата. Новината съобщава The Associated Press.

Оказва се, че никога досега жена не е била назначавана за префект на дикастерия или конгрегация на Курията на Светия престол, централното ръководно тяло на Католическата църква. Историческият характер на назначаването на Брамбила беше потвърден от Ватиканските медии, които озаглавиха доклада си „Сестра Симона Брамбила е първата жена префект във Ватикана“.

#PopeFrancis, for the first time, names a woman as prefect of a Vatican dicastery. Consolata Missionary Sister Simona Brambilla is the new prefect of the Dicastery for the Institutes of Consecrated Life and the Societies of Apostolic Life. pic.twitter.com/Vd4tkiNy5o