АПИ опита да скрие, но не успя: Началници са взели средно по 13 000 лв. бонуси (ДОКУМЕНТ)

Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) и Институтът за пътна безопасност (ИПБ), воден от бившия началник на КАТ Богдан Милчев, влязоха в задочен спор за раздадените в АПИ 2,2 милиона лева бонуси за 2024 г. и за първото тримесечие на 2025 г. След като ИПБ публикува информация за големите възнаграждения в агенцията, дадени само на началници, АПИ заяви, че данните били представени "манипулативно" и че бонусите били разпределени във всички структури, включително на работещи в централното управление, областните структури, Института по пътища и мостове и Националното тол управление.

Бонуси по 13 000 лева средно: да или не?

Ако данните на АПИ са верни, то това значи около 2400 души - или средно по 940 лева на човек. Оказва се обаче, че не ИПБ представя данните "манипулативно". Институтът разпрати до медиите отговора, който е получил от АПИ по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и в него пише, че за конкретния период бонуси са взели 174 души. Това означава, че ако премиите са разпределени равномерно, то за един служител бонусът е бил над 13 000 лева.

Общо раздадените суми са в размер на 2 274 654 лева, което, делено на 174, прави 13 072 лева. Парите са разпределени към 174 началници на отдели, началници на сектори, директори от всички звена в структурата на Агенцията и Управителния съвет на АПИ, става ясно от отговора на агенцията, получен по ЗДОИ още на 23 май тази година.

Снимка: Actualno.com

ИПБ с остра критика към националните телевизии

Темата беше разисквана в сутрешните блокове на 13 август. БНТ обяви, че разполага с документ, от който се вижда, че 174 началници на отдели в АПИ са си поделили бонусите.

Пред bTV инж. Георги Златев, който е бивш ръководител в АПИ, а сега е лице на браншовата камара "Пътища", зае сегашната позиция на АПИ - че информацията била представена манипулативно, че премиите са нещо нормално и само АПИ знаела дали ги е дала на 170, 174 или 2400 души.

Същевременно, пак пред bTV, бившият служебен регионален министър арх. Иван Шишков попита какво точно е свършила АПИ, след като бонусите са за "дорбе свършена работа". Той изброи няколко проекта за ремонти и попита какво става с тях.

От Института за пътна безопасност (ИПБ) се обърнаха към ръководствата на БНТ и bTV по повод излъчени от телевизиите материали и дискусии, в които се цитират данни и позиции на ИПБ относно работата на Агенция "Пътна инфраструктура", включително по въпросите за изплатените бонуси на ръководството и постигнатите резултати в управлението на пътната безопасност. "В тези предавания се правят обвинения от страна на представители на АПИ, че данните, предоставени от ИПБ, били "манипулирани" и че се правели "внушения", без да бъде предоставена възможност на наш представител да вземе участие в дискусията и да отговори. Това не само нарушава принципа на право на отговор, но и компрометира обективността на журналистическия процес", пишат в писмото си от института.

Снимка: Actualno.com

"Още по-притеснително е, че вместо да бъде поканен експерт от ИПБ, който да защити достоверността и методологията на представените анализи, в студиото се канят гости, които нямат отношение към изнесената информация и които не са участвали нито в събирането на данните, нито в тяхната обработка. Така се създава неинформиран и едностранен публичен дебат, който подвежда зрителите и подкопава доверието в медиите", допълват от ИПБ.

"Съгласно професионалната журналистическа етика, всяка страна в публичен спор следва да има възможност да изложи своята позиция. Теми, поставени от ИПБ и базирани на факти и документи, изискват участие на наш представител в дискусиите, за да бъде представена информацията по коректен, експертен и балансиран начин", казват от института и разпращат копието от официалния документ, с който лично председателят на УС на АПИ уведомява за изплатените бонуси.

"Отправяме настоятелен призив към ръководствата на БНТ и bTV да спазват стандартите на обективна и етична журналистика, като гарантират равно третиране на всички участници в обществения дебат и осигурят възможност за участие на представители на ИПБ в бъдещи предавания, когато се обсъждат данни, позиции или анализи, изготвени от института", завършват от ИПБ.

