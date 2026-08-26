Лукашенко внезапно разпореди проверка на бойната готовност в беларуската армия

Беларуският диктатор Александър Лукашенко внезапно разпореди проверка на бойната готовност на беларуската армия, съобщи Министерството на отбраната в Минск на 25 август. Една от бригадите ще напусне постоянната си база и ще изпълни задачи, чиито подробности не се разкриват. Съветът за сигурност на Беларус заяви, че учението ще провери бойна готовност на войските, като се вземат предвид поуките от войните в Украйна и Иран. Особено внимание ще бъде обърнато на използването на огнева мощ.

Ще се вземе предвид опитът от Украйна и Иран

„След приключването на проверката, когато бригадата бъде доведена до ниво на „пълна“ бойна готовност, тя ще напусне мястото си на постоянна дислокация и ще изпълни редица задачи. Засега няма да говорим за тях. Всичко зависи от решенията, които ще вземат ръководството на въоръжените сили, Генералният щаб и военните части“, заяви държавният секретар на Съвета за сигурност Александър Волфович.

Още: Накъде духа вятърът: Лукашенко честити на украинците и заговори за "братски народи"

В същото време той отбеляза, че „ще бъде обърнато специално внимание на използването на съвременни методи за водене на огън и тяхното управление, като се вземе предвид опитът от военните конфликти в Украйна и Иран“.

⚡️BREAKING: Lukashenko suddenly orders a combat readiness check of the Belarusian army



One of the brigades will leave its permanent base and carry out undisclosed tasks.



Belarus’ Security Council said the exercise will test the troops’ readiness for combat, taking into account… pic.twitter.com/s1oP4zgehb — NEXTA (@nexta_tv) August 26, 2026

Според него целта на учението е „да се провери готовността на формированията и военните части за провеждане на бойни операции в съвременни условия“. Волфович също така призова хората да не се тревожат, че „се случва нещо свръхестествено“.

Съвпадение или не, проверката беше обявена малко след посещението на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Москва, отчете беларуската опозиционна телевизия NEXTA.

Още: Чупките на Лукашенко за войната в Украйна стават все по-кръшни