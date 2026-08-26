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Шефът на ЦРУ предупредил Путин какво ще стане, ако атакува НАТО? Тръмп отговори (ВИДЕО)

26 август 2026, 17:39 часа 1649 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Шефът на ЦРУ предупредил Путин какво ще стане, ако атакува НАТО? Тръмп отговори (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп коментира визитата на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в руската столица Москва, където на 25 август първо кацна мистериозно американски военнотранспортен самолет, а после се разбра, че ръководителят на Централното разузнавателно управление е разговарял с представители на руските власти за войните в Украйна и Иран.Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обаче каза, цитиран от ТАСС, че не е имало планирана среща между Владимир Путин и шефа на ЦРУ - руският диктатор впоследствие бил запознат с резултатите от посещението.

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"Рутинно пътуване"

Според американския президент Ратклиф е осъществил просто „рутинно пътуване“ до Русия. "Не искам да разочаровам хората", допълни Тръмп. Все пак републиканецът допусна, че от визитата може да излязат резултати.

В отговор на въпрос от водещия на предаването The Glenn Beck Program Доналд Тръмп подчерта, че САЩ искат „войната на Русия с Украйна да приключи“.

Той отрече и двете обяснения на водещия за посещението на Ратклиф в Москва – че е било с цел да предупреди Путин за последствията от евентуална атака срещу страна от НАТО, или да информира Кремъл за американските санкции срещу Иран.

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Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф е отлетял от латвийската столица Рига за Москва с самолет C-17 на ВВС на САЩ във вторник. Според Financial Times Вашингтон е помолил Киев да не напада Москва, Санкт Петербург и северните региони на Русия по време на посещението на директора.

В коментар пред The Washington Post Дмитрий Песков заяви, че Джон Ратклиф е дошъл в Москва за „контакти между разузнавателните агенции“. Той не предостави повече подробности.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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