Италия иска да засекрети държавните полети след инцидента с Фон дер Лайен

Италия обмисля да запази държавните полети в тайна, след като GPS сигналът на самолета, превозващ председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен над България, изчезна на 31 август. Това съобщават източници от италианското министерство на отбраната, цитирани от The Guardian. След инцидента държавите членки на ЕС обсъждат как да направят полетите на лидерите по-безопасни, защото примерите със заглушаването на GPS и т.нар. спуфинг (тактика за електронна война, която води до показване на невярна навигационна информация) са се увеличили от началото на пълномащабната инвазия на Русия в Украйна през февруари 2022 г. Те ескалираха рязко през изминалата година.

Плановете на Италия

Представители на Министерството на отбраната в Рим казват, че страната обмисля планове за класифициране на държавните полети, минимизиране на информацията, публикувана на уебсайта на кабинета на министър-председателя, и предотвратяване на това специализираните сайтове за проследяване да показват траекториите на самолетите.

Министърът на отбраната Гуидо Крозето за първи път лансира това предложение преди няколко месеца, когато смущенията в сателитната навигация започнаха да стават все по-чести във въздушното пространство край Русия.

Указ от 2011 г. изисква информацията за придвижванията на италианските министри, по-специално за полетите им, да се публикува на уебсайта на правителството. Въпреки че правителството все още е длъжно да получи дипломатическо разрешение за прелитане над въздушното пространство на друга страна, източници съобщават пред The Guardian, че Италия, "въпреки че спазва този протокол, скоро може да реши да не оповестява публично такива полети".

През февруари самолетът на италианския министър-председател беше премахнат от Flightradar - едно от най-широко използваните приложения за предоставяне на данни в реално време за движението на самолетите, но остава видим на подобни сайтове. Поради съображения за сигурност, властите сега обмислят "да защитят полетите, превозващи министър-председателя и министрите от кабинета, от всички подобни платформи", гласи информацията.

Още примери за GPS заглушаване, за което е обвинявана Русия

През август латвийската служба за електронни комуникации съобщи, че е идентифицирала най-малко три точки на смущения по границите с Русия.

През април 2024 г. финландска авиокомпания временно преустанови полетите до естонския град Тарту след смущения, а през март същата година самолетът, превозващ британския министър на отбраната, претърпя смущения в сателитния си сигнал, докато летеше в близост до руска територия.

Агенция Associated Press е регистрирала на своя карта почти 80 инцидента, проследявайки кампанията на GPS смущения в цяла Европа, за която е обвинена Русия.

Москва отрече да стои зад повредата на навигационната система на самолета на Фон дер Лайен.

