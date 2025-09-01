GPS и Русия: Самолетът на Урсула фон дер Лайен в непредвидена ситуация над Пловдив

Предполагаема руска намеса е довела до смущения на GPS навигацията на самолета на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен близо до Пловдив вчера, съобщи британският в. "Файненшъл таймс", цитиран от БТА. Наложило се е пилотите да използват хартиени карти, за да приземят самолета, пише изданието, като се позовава на свои източници. "GPS сигналът в целия район на летището изчезна", каза един от източниците. Самолетът кръжа близо час, преди пилотът да реши да го приземи ръчно, използвайки аналогови карти. Служителят описа прекъсването на сигнала като "неоспорима намеса".

Прекъсването на GPS сигнала е свързано със заглушаване – практика, която пречи или изкривява сателитната навигация.

Първоначално използвана за предпазване на военните и разузнаването, сега подобна намеса все по-често се регистрира като инструмент за намеса.

Сериозни авиационни рискове

Европейските правителства изразиха опасения, че увеличаващото се GPS заглушаване, свързано с Русия, може да причини сериозни авиационни рискове.

Подобни инциденти зачестиха в района на Балтийско море и над страните от Източна Европа, граничещи с Русия, като засегнаха не само самолетите, но и корабите и гражданските навигационни системи.

Фон дер Лайен вчера бе на визита в България, където пристигна от Полша, като посети "Вазовските машиностроителни заводи" (ВМЗ) в Сопот заедно с българския премиер Росен Желяков. За днес е планирано тя да бъде в Румъния в рамките на обиколката ѝ в страни членки на ЕС на Източния фланг на НАТО.

"Файнешъл таймс" отбелязва, че председателката на ЕК е отлетяла от България със същия самолет без други проблеми.

Коментарът на правителството

И българската правителствена информационна служба коментира случая, ето как:

По време на полета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен до Пловдив имаше неутрализиране на спътниковия сигнал, подаващ информация към GPS навигационната система на самолета. По време на подход за кацане на летище Пловдив е изчезнал GPS сигналът. С цел осигуряване безопасността на полета от РВД незабавно предложиха алтернативен подход за кацане по наземни навигационни средства (инструментална система за кацане). Наземните навигационни средства, които България използва, са независими от GPS системите и позволяват безопасно и надеждно кацане.Уточняваме още, че пренасочване на полета не се наложи. По предварително планирана и съгласувана програма с екипа на ЕК, кацането беше предвидено на летище Пловдив. Полетът на Урсула фон дер Лайен беше изпълняван със самолет, нает от Европейската комисия.

