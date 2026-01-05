Италия определи намесата на Тръмп във Венецуела за легитимна. Макрон не одобрява

Американската намеса във Венецуела е легитимна, заяви италианският външен министър и вицепремиер Антонио Таяни. "Вярваме, че военната намеса не е уместна за разрешаване на въпроси, но тази на САЩ във Венецуела е легитимна, предвид заплахата, която те прецениха, (че представлява тази страна), и това ще си проличи много ясно в процеса срещу сваления президент Николас Мадуро, не на последно място с оглед на показанията на ключов свидетел от венецуелските разузнавателни служби", заяви Таяни в интервю по радиото, цитиран от националната новинарска агенция АНСА.

"Наркотрафикът е също инструмент за нападение срещу други държави. От тази гледна точка намесата в защита на собствената сигурност е легитимна. Нека сега работим за демократичен преход, за върховенството на закона. Малцина през последните години осъдиха диктатурата на Мадуро. Ние винаги го правихме. Другите подценяваха режима на Мадуро. Днес Венецуела е по-свободна", допълни той.

Макрон не одобрява

Още: Швейцария замразява всички активи на Мадуро

Същевременно френският президент Еманюел Макрон заяви днес пред министерския съвет, че Франция "не подкрепя и не одобрява" методите, използвани от САЩ за залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро. Това съобщи говорителката на правителството Мод Брежон, цитирана от Франс прес.

Макрон добави, че Мадуро е "диктатор" и че неговото оттегляне е "добра новина за венецуелците", отбеляза тя пред медиите. Макрон беше подложен на критики, особено от страна на левицата, за първоначалната си реакция, в която не спомена нищо за метода, използван от Вашингтон, припомня АФП.

Z-каналите се занимават с Венецуела: Ние защо не направихме така с Украйна? (ОБЗОР - ВИДЕО)