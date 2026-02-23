Правителството на Гюров:

Двойно предизвикателство за Григор Димитров на един от любимите му турнири

23 февруари 2026, 9:47 часа 419 прочитания 0 коментара
Най-добрият български тенисист Григор Димитров ще има двойно предизвикателство на предстоящия турнир от сериите ATP 500 в Акапулко, като ще участва както на сингъл, така и на двойки. В единичната надпревара българинът ще премери сили с французина Терънс Атман, срещу когото има една победа на клей от 2024 г. На двойки пък Гришо ще играе в тандем с Флавио Коболи и ще срещнат поставените под №4 Ян Желински и Люк Джонсън.

Григор Димитров ще играе и на сингъл, и на двойки в Акапулко

Григор Димитров започна трудно 2026 година, след като отпадна на 1/8-финалите на турнира в Бризбън, а после записа загуби на старта на Australian Open, както и на турнира в Далас, където допусна обрат. Гришо, който тази седмица губи две места в световната ранглиста - до номер 44, ще опита да се върне на победния път срещу 63-ия в света Атман, а междувременно ще съчетае участието си и с турнира на двойки.

Организаторите на турнира в Акапулко излязоха с позиция, че турнирът ще се проведе по план, въпреки появилите се информации, че надпреварата е под заплаха заради смъртта на Немесио Осегера Сервантес, известен като "Ел Менчо", който бе убит на 22 февруари при военна операция в щата Халиско.

Припомняме, че Димитров е шампион в Акапулко от 2014 година. Ако отстрани Атман, той може да срещне Камерън Нори. В четвъртината попада и поставеният под номер 1 Александър Зверев, който преживя болезнена загуба от Карлос Алкарас на полуфиналите в Мелбърн.

Стефан Йорданов
