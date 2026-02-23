Руски полицай спасил дете с помощ на колега от САЩ. За награда - доживот в затвора

Полицейски служител в Русия е успял да открие отвлечено седемгодишно дете с помощта на чуждестранни разузнавателни агенции. За награда - Путинова Русия го обвинява в държавна измяна. Става въпрос за Иван Семенихин, оперативен служител от Главното управление за криминални разследвания на руското министерство на вътрешните работи.

Новината, че Семенихин е обвинен в държавна измяна съобщи руската служба на BBC. На 5 февруари съдът в Лефортово (там се намира прочутата "главна квартира" и затвор на КГБ) го е оставил в предварителен арест. Точните обвиненията срещу него не са известни. Той е изправен пред доживотен затвор.

Защо?

През 2020 г. Семенихин, който е специализирал в разкриването на престъпления срещу деца, е участвал в издирването на отвлечено седемгодишно момче от Владимирска област. Грег Скуайър, специален агент на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ (DHS), който също е служил в звеното за спасяване на деца, е помолен от Семенихин за помощ.

Когато детето изчезва, Скуайър намира негова снимка във форум в тъмната мрежа и се свързва със Семенихин. В крайна сметка похитителят е задържан. Момчето е върнато живо на родителите му.

През ноември 2020 г. руското министерство на вътрешните работи потвърди, че е получило информация за мъж, който държи момчето "от чуждестранни колеги чрез каналите на Интерпол" и че тази информация впоследствие е била потвърдена. През 2023 г., на фона на войната в Украйна, руското МВР забрани на Интерпол да провежда оперативно-разследващи дейности в Руската федерация.

Междувременно, през 2024 г., Скуайър и Семинихин идентифицираха друг руснак, който е малтретирал сина си и приятелите му, подлагайки ги на сексуално насилие. Скуайър каза пред журналисти, че не само са работили заедно, но и са били приятели. От февруари 2025 г. обаче Семенихин е спрял да отговаря на съобщенията му.

Адвокатът от инициативата "Перви отдел": Иван Павлов предполага, че ФСБ може да е сметнала контактите му с чуждестранни служители за "шпионаж" или "разкриване на държавни тайни". Дела срещу учени са били заведени по подобен начин. "Той е мой приятел. Вече нямам никакви контакти в Русия. Всичко е доста тихо. И ако имаме следа за Русия, за съжаление, вратата е затворена. Преди винаги беше Иван. Не само на нас ни липсва приятелят. Децата във вашата страна, в Русия, се нуждаят от герои като него – а сега ги няма. Това е наистина тъжното. Те нямат своя ангел-пазител от цяла година", коментира Скуайър.

От началото на руската инвазия в Украйна руските съдилища са произнесли рекорден брой присъди по обвинения в държавна измяна и шпионаж.