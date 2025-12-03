България ще приеме Европейско за юноши, БФС го разтълкува като "огромно признание за българския футбол"

България ще бъде домакин на Европейското първенство по футбол за юноши до 19 години през 2028 година, съобщиха от Българския футболен съюз. Решението бе взето след гласуване сред членовете на Изпълнителния комитет на УЕФА на заседание, което се проведе по-рано днес в централата в Нион. От централата в Бояна разтълкуваха даденото домакинство на България като "огромно признание за българския футбол", но трябва да се отбележи, че практиката на УЕФА е да връчва такива първенства на по-малки държави. Домакин тази година бе Румъния, догодина е Уелс, а през 2027-ма е Израел. Малта, Словакия и Армения бяха домакини в предходни издания.

България ще бъде домакин на Евро 2028 за юноши до 19 г.

България ще приеме мачовете от еврофиналите на четири съоръжения:

стадион „Христо Ботев“ в Пловдив

стадион „Локомотив“ в Пловдив

стадион „Берое“ в Стара Загора

стадион „Георги Бенковски“ в Пазарджик

Пловдив ще бъде основният футболен център на проекта, като именно там ще бъдат настанени и ще се подготвят юношеските селекции, класирали се за еврофиналите. Сред тях ще бъде и съставът на България, чието място е гарантирано в надпреварата като домакин на форума, допълват от Българския футболен съюз.

Още: ДА, ИСТИНА Е! Целта на протестите е да провалят добрата работа на БФС с правителството!

Гонзо: "Това е огромна чест, привилегия и престиж за българския футбол"

"Днешното решение на Изпълнителния комитет на УЕФА е огромна чест, привилегия и престиж за българския футбол. То показва, че с работата си сме заслужили доверието и подкрепата на цялата европейска футболна общност. Организацията на форум от такъв ранг, разбира се, е и огромна отговорност, но знаем, че в лицето на държавните институции и местните общини имаме надеждни партньори, с чиято подкрепа ще реализираме този проект по възможно най-успешния начин. Тук е моментът да изкажа специални благодарности към кмета на Пловдив, г-н Димитров, кмета на Стара Загора, г-н Тодоров, и кмета на Пазарджик, г-н Куленски, за техните усилия и подкрепа към проекта“, заяви президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов.

Още: Прокуратурата гледа дали Гонзо има 8-ми клас - истинска ли е дипломата му за средно образование?