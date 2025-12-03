Рюте: Европа да дава 1 млрд. долара месечно за Украйна. Унгария е в истерия

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че съюзниците трябва да предоставят поне 1 милиард долара месечно за американски оръжия за Украйна. По думите му вноските на страните вече са достигнали 4 милиарда долара през последните четири месеца, което е по план. Изказването беше направено преди срещата на ниво министри на външните работи на НАТО, съобщи РБК-Украйна.

Сметката

"Нуждаем се от поне 1 милиард долара месечно, а евентуално и повече. Вероятно около 15 милиарда долара годишно за критични американски оръжия", подчерта генералният секретар на НАТО. Очакванията му са финансирането на достигне 5 милиарда долара до края на годината. Това включва доставката на ракети за противовъздушна отбрана и прехващачи, както и нападателни системи. Рюте подчерта, че Европа и Канада увеличават приноса си, а постоянният поток от оръжия е ключов за защитата на украинските градове и критичната инфраструктура.

Унгария е против

Междувременно бе съобщено, че Унгария няма да изпрати никакви оръжия или пари на Украйна и напълно подкрепя усилията за постигане на мир, полагани от президента на САЩ Доналд Тръмп. Това заяви унгарският министър на външните работи Петер Сиярто на брифинг след среща на външните министри от НАТО в Брюксел, цитиран от Reuters.

"Брутална военна истерия е обхванала европейските членове на НАТО. Това замъглява преценката им и ги прави неспособни да взимат рационални решения", каза той и добави, че членовете на НАТО от големите европейски страни подкопават усилията на Тръмп за постигане на мир.

