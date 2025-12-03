Историческа забрана: Полша слага край на фермите за кожи

24 държави в Европа вече прекратиха отглеждането на животни за ценни кожи. Полша направи историческа крачка, след като полският президент Карол Навроцки подписа закон за отхвърляне на жестокостта към животните, отглеждани за ценни кожи. С това тя стана 24-тата страна в Европа, която прекратява отглеждането на животни за ценни кожи. Съгласно новия закон, създаването на нови ферми за кожи е забранено с незабавно действие и всички съществуващи производители ще трябва да прекратят дейността си до 31 декември 2033 г.

Новият закон включва компенсации за предсрочно затваряне, за да помогне на фермерите да преминат по-бързо към по-устойчива индустрия. Това ще стимулира голяма част от фермите да затворят още преди крайния срок.

Страната е вторият най-голям производител на ценни кожи в света. В Полша има 281 ферми за кожи, включително 169 ферми за норки, 37 ферми за лисици, 11 ферми за енотовидни кучета и 64 ферми за чинчили. В продължение на почти десетилетие Полша наблюдава спад както в броя на фермите (от 810 през 2015 г. до 281 през октомври 2025 г.), така и в броя на отглежданите животни. От 2015 г. насам се наблюдава спад в износа на кожи от норки в Полша с приблизително 80% (от 10,1 милиона на 2,4 милиона ценни кожи).

Забраната

По време на подписването президентът Навроцки подчерта, че законодателството се подкрепя от две трети от полското население и че техните гласове не трябва да бъдат игнорирани, като същевременно се гарантира справедлива подкрепа за фермерите, които напускат търговията.

Снимка: iStock

„Приветстваме решението на Полша да забрани отглеждането на животни за ценни кожи. Като най-голям производител в ЕС, това е още един пирон в ковчега за умиращата индустрия за ценни кожи, която е в структурен упадък от години по целия свят. Сега Европейската комисия трябва да действа, защото промяната на размерите на клетките няма да сложи край на страданията на милиони животни, отглеждани и убивани заради козината си – само пълна забрана ще го направи. Призоваваме Комисията да се вслуша в гласа на над 1,5 милиона граждани. Те подкрепиха Европейската гражданска инициатива “Европа без кожи” и исканията за забрана на фермите за ценни кожи и търговията с тях в целия ЕС.“, каза Петя Алтимирска от сдружение КАЖИ, което инициира гражданската инициатива за забрана на фермите за кожи у нас.

Excited to see Poland ban fur farming!



Poland was long Europe’s top fur producer and chief opponent of banning fur farming across Europe.



Thanks to the tireless work of animal advocates, it can now lead the charge to end cruel fur farming in Europe forever. https://t.co/F5Pb034v4g — Lewis Bollard (@Lewis_Bollard) December 2, 2025

За разлика от Полша, в България все още няма изричен закон, който да забранява съществуването на ферми за кожи за всички видове, отглеждани заради козината им. Подобен законопроект е внасян шест пъти в Народното събрание, включително и в настоящия парламент, но до момента не е приет. Междувременно, през август 2025 г. Върховният административен съд потвърди заповед на министъра на околната среда и водите, издадена преди три години, с която се забраняват вносът и развъждането на вида американска норка. Последната действаща ферма за норки у нас прекрати дейност няколко месеца преди решението на съда.

