Третодивизионен тим шокира Мъри Стоилов и изхвърли Гьозтепе от Купата на Турция

03 декември 2025, 20:37 часа 219 прочитания 1 коментар
Българският футболен треньор Станимир Стоилов претърпя кошмарна загуба с тима на Гьозтепе в Купата на Турция, отстъпвайки на третодивизионния Бейоглу Йени Чаршъ с 0:1 и отпадна от надпреварата. Единственият гол бе дело на Баръш Зерен, отбелязан още в десетата минута. След това Гьозтепе така и не намери път към противниковата врата, въпреки че създаде няколко добри ситуации за изравняване на резултата.

Гьозтепе отпадна рано-рано от Купата на Турция

Гьозтепе отпадна от надпреварата още в квалификациите преди навлизането в груповата фаза на турнира. Тимът не успя да стигне до групите и сега ще се фокусира изцяло върху представянето си в турската Суперлига, където пък целта е спечелване на квота за евротурнирите на УЕФА. Понастоящем Гьозтепе заема четвърто място с 26 точки в класирането и се намира в зона "Европа", но отзад са Самсунспор, Бешикташ и Газиантеп, които също имат амбиции за евротурнирите.

Станимир Стоилов

Мъри Стоилов пое Гьозтепе през 2023 година, когато тимът още бе във второто ниво на турския футбол. Той успя да изкачи Гьозтепе в елита на Турция и още в дебютния сезон атакува местата за евротурнирите, но не успя да задържи темпото във втората част от сезона. Сега Гьозтепе отново е в много изгодна позиция, въпреки че се раздели с основни играчи през лятото.

Стефан Йорданов
