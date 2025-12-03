Украинско бебе оцеля след руска атака и три месеца борба за живота си: Майка му загина от раните си (ВИДЕА)

Бебето Назар, което се роди преждевременно след като майка му бе извадена изпод развалините на ударен от руснаците жилищен блок в Киев, най-после бе изписано от болницата, където прекара първите три месеца от живота си. Бебето е родено с тегло 2250 грама и страда от тежки усложнения. Майка му получи сериозни наранявания, от които по-късно почина, а баща му оцеля, но с 85% изгаряния и загубен слух. Всичко това се случи след руската атака срещу украинската столица на 7 септември 2025 г. - въпреки че две седмици лекарите са се борили за живота на 24-годишната майка на детето, те не са успели да я спасят, тъй като младата жена е била с 90% изгаряния по тялото, включително на дихателните пътища. Тогава лекарите са взели решение да направят цезарово сечение, за да спасят поне 7-месечното тогава бебе.

Недоносеното момченце за три месеца е претърпяло четири операции, включително неврохирургични процедури - лекарите са му поставили шънт за намаляване на вътречерепното налягане.

През цялото това време момченцето е било в интензивно отделение на изкуствено хранене. Леля му се е грижила за него от първите му дни. Сега Назар ще живее в Ивано-Франковск, където го чакат роднини.

Лекарите отбелязват, че детето е издържало на силен стрес и дълго време не е можело да поддържа кръвно налягане без апарати. То все още има неврологични проблеми, проблеми със слуха и изгаряния, но продължава да се лекува.

