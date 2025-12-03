Войната в Украйна:

Украинско бебе оцеля след руска атака и три месеца борба за живота си: Майка му загина от раните си (ВИДЕА)

03 декември 2025, 19:15 часа 162 прочитания 0 коментара

Бебето Назар, което се роди преждевременно след като майка му бе извадена изпод развалините на ударен от руснаците жилищен блок в Киев, най-после бе изписано от болницата, където прекара първите три месеца от живота си. Бебето е родено с тегло 2250 грама и страда от тежки усложнения. Майка му получи сериозни наранявания, от които по-късно почина, а баща му оцеля, но с 85% изгаряния и загубен слух. Всичко това се случи след руската атака срещу украинската столица на 7 септември 2025 г. - въпреки че две седмици лекарите са се борили за живота на 24-годишната майка на детето, те не са успели да я спасят, тъй като младата жена е била с 90% изгаряния по тялото, включително на дихателните пътища. Тогава лекарите са взели решение да направят цезарово сечение, за да спасят поне 7-месечното тогава бебе.

Недоносеното момченце за три месеца е претърпяло четири операции, включително неврохирургични процедури - лекарите са му поставили шънт за намаляване на вътречерепното налягане.

През цялото това време момченцето е било в интензивно отделение на изкуствено хранене. Леля му се е грижила за него от първите му дни. Сега Назар ще живее в Ивано-Франковск, където го чакат роднини.

Лекарите отбелязват, че детето е издържало на силен стрес и дълго време не е можело да поддържа кръвно налягане без апарати. То все още има неврологични проблеми, проблеми със слуха и изгаряния, но продължава да се лекува.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Масираната руска атака от ракети и дронове срещу Киев на 7 септември бе една от най-големите и брутални за цялата пълномащабна война. Дипломацията на Тръмп: След 5 от 6 негови телефонни разговора с Путин Русия е усилвала атаките срещу Украйна

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Киев украинци руска атака война Украйна украински деца
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес