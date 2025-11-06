Войната в Украйна:

Издирват двама затворници, освободени по погрешка от затвор в Лондон

06 ноември 2025, 01:42 часа 237 прочитания 0 коментара
Издирват двама затворници, освободени по погрешка от затвор в Лондон

Двама британски затворници се издирват, след като бяха освободени по погрешка от затвора Уандсуърт в Лондон. Единият от двамата беше идентифициран като Уилям Смит, който е излежавал присъда от 45 месеца затвор за измами. Вторият е алжирец. Полицията обяви, че той е на 24 години и се казва Брахим Кадур-Шериф.

През ноември миналата година той е бил арестуван заради престъпление от сексуално естество и осъден на 18 месеца общественополезен труд и вписване в регистър на сексуалните насилници. След това той е извършил опит за грабеж и е бил вкаран зад решетките. Бил е освободен от затвора Уансуърд на 29 октомври по погрешка.

Преди около две седмици задържан етиопски кандидат за убежище на име Хадуш Кебату, осъден през септември за сексуални посегателства, беше освободен погрешка от затвора и това породи критики към наказателната система в страната. Той беше открит и експулсиран към родната си страна.

Британският министър на правосъдието Дейвид Лами обяви, че започна разследване заради нарастващия брой на освобождаване на затворници по погрешка – 262 между март 2024 г. и март 2025 г. спрямо 115 през миналата година.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
