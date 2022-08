Изявление на полка "Азов" по повод терористичната атака срещу Дугина

Ето какво пишат от "Азов" в канала си в Telegram:

"Жената, чието име и военна книжка публикува ФСБ (Федералната служба за безопасност на Русия - бел.ред.) в доклада си за разследването на терористичната атака срещу дъщерята на руския пропагандатор Дугин, няма нищо общо с полка "Азов" и никога не е принадлежала към нашата част." (От ФСБ твърдят, че убийцата на Дугина е украинската гражданка Наталия Вовк, която според тях е член на "Азов". ВИЖТЕ: Мъжът на предполагаемата убийца на Дугина е бил проруски агент, разкри журналист)

"Този така наречен документ, с който руските спецслужби се опитват да докажат участието на "Азов" във взривяването на колата на Даря Дугина, всъщност не е нищо повече от поредната "визитна картичка на Ярош"." (През 2014 г. става известен случаят, при който след сражение между членове на "Десен сектор" [украинска националистическа организация, забранена в Русия] и проруски сепаратисти на мястото е открита визитка на лидера на организацията Дмитрий Ярош. В Украйна това е пример за "фейк" и руска пропаганда - бел.ред.).

"Самият терористичен акт е подготовка за "трибунала" над азовци", пишат още от полка "Азов". И продължават: "По този начин Русия подгрява общественото мнение на своите граждани за „необходимостта“ от такъв съд."

"Категорично осъждаме този незаконен процес срещу украинските военни и призоваваме всички, които имат властта да го спрат, да направят всичко възможно този т. нар. „трибунал“ да не се състои", завършват декларацията си от полка "Азов".

Припомняме, че на територията на сепаратистката Донецка република се подготвя публичен трибунал над украинските военнопленници, защитавали завода "Азовстал". Според различни източници първото заседание на този импровизиран съд вероятно ще се състои на 24 август, Деня на независимостта на Украйна.

ОЩЕ: Нова Еленовка: Русия се готви да взриви мястото на "процеса" над азовците в Мариупол?

Същевременно експертът по Източна Европа Сергей Сумлени припомня в Twitter видео с Даря Дугина от нейно участие в телевизионно предаване, в което тя призовава във всеки украински град да има трибунал над "азовците", които тя нарича "нехора".

Darya Dugina was a top Nazi propagandist at the Dugin’s Nazi party, called for genocide of the Ukrainians, on her TG channel she urged “to produce fakes vs Ukraine”, visited Azovstal recently, wrote a book about the Z-war. She was not “a daughter” like “an innocent collateral”. https://t.co/dFd1v38jxC