Държавата създава усещането, че не е безопасно: Возиш се в автобус и умираш, разхождаш се на алея и те помитат

22 август 2025, 08:35 часа 577 прочитания 0 коментара
Заради поредната серия ужасни катастрофи - адвокат Илия Тодоров от Българската асоциация на пострадалите при катастрофи заяви, че държавата създава усещане в хората, че никъде не е безопасно. Возиш се в автобус на градския транспорт влиза автомобил и те убива, разхождаш се по алея в курортен комплекс, качва се АТВ и помита цялото семейство, коментира адвокат Тодоров в студиото на БНТ. Той посочи, че има корупция в сектора и се купуват шофьорски книжки и изпити. Тази практика може да се пресече, стига да има желание, като в страната и в най-различни автошколи се пуснат "тайни клиенти", които са наясно какво правят и когато си вземат изпита "по другия начин", да се арестуват съответните изпитващи.

Манталитетът и чипът е проблем

"Манталитетът и чипът е проблем. Този чип не се сменя от държавата и това е проблем", изтъкна адвокат Илия Тодоров. Когато се провежда даден шофьорски изпит, трябва да има навигатор на произволно избран маршрут с определени критерии за леви, десни и обратни завои и паркиране, посочи той. "Дигитализацията на обучението също не е довършена и има възможност да се впишат фиктивни часове, които се въвеждат ръчно", алармира адвокат Илия Тодоров.

Според него ако има много лаборатории за взимане на кръвни проби за алкохол и наркотици в кръвта, които работят бързо, виновните ще бъдат наказани, а невинните оправдани. Трябва да има вариант, при който държавата да направи така, че като има нарушение, да те удари през ръцете, настоя още адвокат Тодоров. Той се надява още и общинските камери да се включат колкото се може по-бързо в борбата с пътния травматизъм.

Петя Иванова от "Ангели на пътя" заяви, че има уверението на министъра на здравеопазването Силви Кирилов, че се прави всичко възможно поне нещо да се случи и да се спаси детето, пострадало от инцидента с АТВ в Слънчев бряг. Къде са патрулките и къде е МВР? Колко души още трябва да си отидат, за да се вземат мерки, запита Иванов. По думите ѝ на хората им е дошло до гуша от катастрофите, при положение, че губят децата си на пътя.

Според Петя Иванова има огромен проблем с лабораториите за взимане на тестове за наркотици. "Недопустимо е да се купуват нови коли за полицията, а да не се взимат мерки за тестовете за алкохол и наркотици. И ние ще съдим държавата затова, че не са ни направили лабораториите, защото това бави делата ни. Ние не сме бухалки и не искаме да отмъстим за нашите деца", посочи тя. За нея е важно да се спазват правилата и България да стане демократична и правова държава. Корупцията е на всички нива и трябва да станем непримирими, призова Петя Иванова.

