Вашият следващ Mercedes може да има двигател на BMW

Mercedes и BMW отдавна са в едно от най-ожесточените съперничества в автомобилния свят, но дори конкуренти от такъв мащаб понякога намират общ език. Твърди се, че Mercedes проучва план за снабдяване с четирицилиндрови двигатели от BMW - ход, насочен към намаляване на разходите за разработка на бъдещи модели с вътрешно горене, докато марката възприема по-постепенен път към изцяло електрическа гама.

Още: Mercedes бие тревога: Европа губи технологичната битка с Китай

Новата първа информация се появи в германското издание Manager Magazin, което отбеляза, че първите модели на Mercedes, задвижвани от двигатели на BMW, биха могли да се появят още през 2027 г. Разговорите между двата производителя са засегнали и възможността за споделяне на трансмисии и дори цели електрифицирани силови агрегати, намеквайки за сътрудничество, което може да надхвърли обикновена сделка за двигатели.

Сливането би позволило на Mercedes драстично да намали разходите за научно-изследователска и развойна дейност за бъдещи четирицилиндрови модели и да се съсредоточи върху разработването на шестцилиндрови и осемцилиндрови двигатели. BMW, от своя страна, би се възползвала от увеличени приходи, като същевременно би използвала свободния производствен капацитет в завода си в Щайр в Австрия.

Още: Mercedes премахва разликите в дизайна на моделите си

Според британското издание Autocar, източник от Mercedes описва дискусиите като „високо ниво на планиране и преговори“, като се очаква официално съобщение преди края на 2025 г.

Mercedes вече има сделка за доставка на двигатели с китайския автомобилен производител Geely, който произвежда 1,5-литров четирицилиндров турбо двигател (M252), използван в мекия хибрид CLA. Въпреки това, европейски партньор като BMW би осигурил по-добро съответствие за пазари като Северна Америка, като същевременно би предложил решение за широката и нарастваща моделна гама на Mercedes.

BMW обещава революция при електромобилите

Сред разглежданите варианти е 2.0-литровият турбо двигател B48 на BMW, агрегат, вече познат от широка гама модели на BMW и Mini. Със съвместимост както за надлъжно, така и за напречно разположение, той би могъл да поддържа plug-in хибридни конфигурации и потенциално да служи като двигател за удължаване на пробега в определени приложения.

Ако партньорството продължи, двете компании биха могли евентуално да разширят съвместното производство извън Европа. Съоръжение за силови агрегати в Съединените щати е предложено като възможност, което би помогнало на марките да заобиколят тарифите и да споделят производствените разходи на ключов пазар.