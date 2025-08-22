Кои са най‑странните рекорди на Гинес?

Книгата на рекордите на Гинес е своеобразен архив на човешката изобретателност, лудост, амбиция и понякога безкрайно странни стремежи. Докато някои рекорди се отнасят до скорост, сила или издръжливост, други предизвикват вдигане на вежди, клатене на глава и въпрос: „Защо, по дяволите, някой би направил това?“.

В тази статия ще ви преведем през едни от най-странните, куриозни и на пръв поглед безсмислени рекорди в света – но точно те правят Гинес толкова обичан.

Най-дългите нокти на ръка в света

Айана Уилямс от Тексас е притежателка на рекорда за най-дълги нокти на ръце при жена. Тя ги отглежда в продължение на близо 30 години и през 2021 година те достигат дължина над 7 метра общо. Всеки нокът е боядисан и декориран, а поддръжката им изисква часове и специализирани инструменти. Айана най-накрая ги отрязва, но преди това официално влиза в Гинес.

Човекът, облечен като куче

В Япония мъж на име Токо решава да сбъдне мечтата си да стане куче от породата коли. Той харчи над 14 000 долара за изработка на изключително реалистичен костюм на куче, с който се разхожда из паркове и участва в телевизионни предавания. Макар да не държи официален рекорд, неговото поведение го прави един от най-странно известните хора, споменати покрай Гинес.

Най-много тениски, облечени едновременно

Санат Бхата от Индия е човекът, облякъл най-много тениски една върху друга – общо 257 броя. За да постигне това, той използва няколко помощници, които му обличат все по-големи размери. На финала, Санат прилича на хуманоидна топка от памук и трудно диша, но става част от историята.

Най-бързо изяждане на бургер

За някои хора храната е удоволствие, но за Кенет Кардън от САЩ – тя е състезание. Той поглъща стандартен бургер само за 21.6 секунди, без да се задави и без да разпилее съставките му. Това е не просто рекорд, а демонстрация на контрол и тренировка на челюстните мускули.

Най-много кубчета Рубик, наредени под вода с едно вдишване

Шиванш Джайн от Индия прекарва 90 секунди под вода и нарежда 9 кубчета Рубик без да излезе на повърхността за въздух. Това не само изисква умение по подреждане, но и контрол на дишането, координация и бързи пръсти под вода.

Най-дълго ехо на глас в изкуствена структура

В подземен петролен резерв в Шотландия, учените установяват, че ехо на изстрел от пушка отеква в продължение на цели 112 секунди, но рекордът за най-дълго човешко ехо държи собственото "Hello" на инженер Тревър Кокс, което отеква 75 секунди. Представете си да поздравите и отговорът да дойде след минута.

Човекът с най-много пиърсинги

Елейн Дейвидсън, родена в Бразилия и живееща в Шотландия, е регистрирана с над 11 000 пиърсинга по тялото си, включително езика, лицето, ушите, корема и дори по-интимни места. Рекордът ѝ изисква постоянно обновяване, тъй като тя редовно добавя нови.

Най-много яйца счупени с глава за една минута

Ашрита Фурман, един от най-постоянните рекордьори в Гинес, държи над 600 рекорда в различни категории. Един от тях е най-много счупени яйца с глава за 60 секунди – общо 80 броя. Ако си мислите, че това звучи болезнено, прави сте.

Най-голямо събиране на хора, облечени като смърфове

През 2019 година в Германия над 2762 души се събират, облечени от глава до пети като смърфове, включително синя кожа и бели шапчици. Целта е проста: да подобрят рекорда и да се позабавляват. И успяват. Кой казва, че колективната лудост не може да бъде симпатична?

Най-голяма колекция от гумени патенца

Шарлът Лий от САЩ събира над 9000 различни гумени патенца – всички цветове, теми и форми. От патенце- супергерой до пате-пианист, всяко едно от тях е част от колекция, която не само е в Гинес, но и привлича хиляди посетители онлайн.

Защо тези рекорди ни впечатляват?

На пръв поглед тези подвизи изглеждат абсурдни. Но в дъното на всеки от тях стои нещо дълбоко човешко – желанието да си различен, да се забележиш, да оставиш следа. За някои това са олимпийски медали, за други – 200 тениски върху тялото.

Без значение дали говорим за най-бързото ядене на храна, най-дългите нокти или най-голямата колекция от гумени патета, Гинес ни доказва, че човек има огромно въображение, буквално без граници. Тези рекорди са нетрадиционни, забавни, а някои даже шокиращи, но всички те са част от общото желание да покажем на какво сме способни, дори когато то е леко налудничаво.