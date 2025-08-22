Конкурентна фирма може да е пипала въжетата: Адвокат разкри съмненията на обвинен за трагедията с падналото от парашут дете

Имат съмнения, че конкурентна фирма е саботирала дейността им, тъй като преди инцидента въжетата стоели в лодката, до която всеки имал достъп. Съмнения има и че скъсаните колани са техни. Моят клиент каза, че не може да повярва, че са се скъсали, защото били нови – на 2 години. Лично той ги бил пробвал, дърпайки кола с тях. Това обясни адвокат Ваня Радиева, която защитава Христо Раев, който бил капитанът на лодката, дърпала парашута, от който падна 8-годишно дете в Несебър, в ефира на Нова телевизия. Той единствен беше освободен под парична гаранция от 5000 лева. Касиерът на парасейлинг обекта Петко Стефанов и морякът Камен Тенев остават в ареста.

Състоянието на коланите

Прокуратурата представи и снимки, на които се виждат повредените колани. Защитникът ги е видяла. Тя коментира, че от едната страна – там, където единият колан се захваща, видяла някакво конче. "Леко беше усукано въжето. Не видях някакво разплитане или нещо видимо, което да показва, че тези колани не са в добро състояние", каза юристът.

Човек, занимаващ се с екстремни спортове специално обърна внимание на използваните карабинери и обяви, че това са устройства за 2 лева, които не дават гаранция на практика за нищо, защото нямат гаранция какво тегло издържат. Има карабинери за по 25-30 лева с гаранция, каза той.

Адвокатът разкри и че капитанът й споделил, че само погледнал трудовия договор, когато го подписвал, но нямал копие от него. Бил назначен на 4-часов работен ден като общ работник.

Припомняме, че 8-годишното дете от Разлог загина при инцидент с парасейлинг в понеделник. В съдебната зала стана ясно, че именно морякът Камен Тенев е поставил коланите на детето, а след трагедията е изхвърлил в морето скъсаните рейки.