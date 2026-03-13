Цар Плъх представиха "ТАМ": Техният саундтрак за петък 13 (ВИДЕО)

На петък 13 Цар Плъх пуснаха новия си сингъл "ТАМ" - алтернативен рок трак с мрачно метъл усещане, мелодични поп линии и кинематографична атмосфера. Изборът на датата не е случаен. "ТАМ" звучи като саундтрак: напрегнат риф, плътен саунд и вокали, които се движат между тъмна изповед и заразителна мелодия. Песента съчетава тежест и мелодичност по начин, който постепенно се оформи като собствен почерк на групата. Текстът рисува ярки и запомнящи се образи: "Само когато стигнеш в него, ще видиш във ада ми колко е студено" и още - "Там небето има вени и по тях текат сънища".

Още: Hellion Stone за 10 години на сцена: Искаме да подарим на публиката по-добър рок концерт, но и истинско празненство за рожден ден

Видеоклипът към "ТАМ" е вдъхновен от 80-тарските слашър хорър филми - напрежение, сенки и усещане за преследване. Визуалният свят носи същата сурова енергия като песента и подсилва усещането, че този петък 13 има собствен саундтрак и той идва с Цар Плъх.

"ТАМ" ще прозвучи на живо на 20 март в клуб Строежа, София. Концертът вече е разпродаден. Но на 28 март Цар Плъх ще представят песента и в Bee Bop Cafe, Пловдив, давайки възможност на публиката извън столицата да чуе новото звучене отблизо. След дебютния албум "Най-после тишина", който вкара четири песни в Spotify Viral Top 50 Bulgaria, и наградата от конкурса на БНР "Пролет", Цар Плъх продължават да разширяват границите на алтернативния рок у нас.