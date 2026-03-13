"20 г. България се управлява от "Лукойл": Хиновски иска да се изсветлят производствените цени

20 години България се управлява от "Лукойл" защото е монопол. 90% от резервите се съхраняват от същия производител. Още в първия ден на кризата с горивата съм предложил държавата да изсветли структурата на производствените цени. Ние не знаем колко ни струва производството. Би могло особеният управител да направи структура и да съобщи колко струва съхранението. Това заяви Иван Хиновски от Българския енергиен и миннен форум в ефира на Нова телевизия.

ОЩЕ: "Лукойл" продава скъпо евтино купено гориво"

Според него отпушването на Ормузкия пролив би нормализирало цените на петрола.

Хиновски добави, че след като Международната агенция по енергетика отпусна 400 млн. барела петрол от резервите си, логично възниква въпросът на каква цена ще се продават. Според него тя трябва да остане непроменена по веригата. "Би следвало да се пласират на цените, на които са купени, плюс процент за съхранение, тъй като има разход", обясни той.

Енергийният експерт и бивш зам.-министър на енергетиката Еленко Божков смята, че има основания за съмнения за облагодетелстване при производството на горива у нас.

"Ако за производството на всеки вид технология, включително електроенергия, се знае каква е себестойността, ще се знае и на каква база да се направи компенсация. Сигурно е, че ще се реабилитира договорът с "Боташ". Енергийният министър вече говори за разговори с турския си колега. А много отдавна турската страна е предложила предоговаряне с меморандум, но някой го скри. Кой не разреши на Жечо Станков да не се започне предоговаряне? Трайчо Трайков намекна кой, но трябва да се каже ясно", отбеляза Божков.