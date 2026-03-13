Нова ракета срещу турската военна база "Инджирлик", там има ядрено оръжие: Какво се знае (ВИДЕО)

Видеокадри от района на град Адана се появиха късно тази нощ (или рано тази сутрин, зависи от гледната точка) - и те показват активиране на сирена за въздушна тревога, както и свалянето на обект във въздуха. Турски медии съобщиха, че турските противовъздушни системи са прихванали иранска балистична ракета. Засега обаче не може да бъде потвърдено независимо дали това прехващане касае турската военна база "Инджирлик", каквато беше първоначалната информация - Още: Иран отново атакува НАТО: Трети неуспешен опит за ракетен удар по Турция (ВИДЕО)

Reports of air raid sirens followed by possible explosions at Incirlik Air Base, located near Adana, Turkey. pic.twitter.com/wBEwzCTGv6 — OSINTdefender (@sentdefender) March 13, 2026

Video which appears to show a unknown ballistic missile in the sky over NATO’s Incirlik Air Base in Turkey, following reports of air raid sirens and explosions heard earlier in several towns surrounding Incirlik. pic.twitter.com/3apDnVyWQi — OSINTdefender (@sentdefender) March 13, 2026

Към момента в официалния профил в "Х" на турското военно министерство няма никаква информация за случилото се.

Военновъздушната база "Инджирлик" е разположена в община Саръчам (Sarıçam), на около 10 км източно от центъра на град Адана.

Ако се потвърди, че това е било ракетна атака, то това ще е вече трети такъв случай - досега бяха свалени общо 3 ракети, насочащи се към Турция, едната от които - в Сирия, а другите - на турска територия.

