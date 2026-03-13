Любопитно:

Нова ракета срещу турската военна база "Инджирлик", там има ядрено оръжие: Какво се знае (ВИДЕО)

13 март 2026, 8:51 часа 315 прочитания 0 коментара
Нова ракета срещу турската военна база "Инджирлик", там има ядрено оръжие: Какво се знае (ВИДЕО)

Видеокадри от района на град Адана се появиха късно тази нощ (или рано тази сутрин, зависи от гледната точка) - и те показват активиране на сирена за въздушна тревога, както и свалянето на обект във въздуха. Турски медии съобщиха, че турските противовъздушни системи са прихванали иранска балистична ракета. Засега обаче не може да бъде потвърдено независимо дали това прехващане касае турската военна база "Инджирлик", каквато беше първоначалната информация - Още: Иран отново атакува НАТО: Трети неуспешен опит за ракетен удар по Турция (ВИДЕО)

Към момента в официалния профил в "Х" на турското военно министерство няма никаква информация за случилото се.

Военновъздушната база "Инджирлик" е разположена в община Саръчам (Sarıçam), на около 10 км източно от центъра на град Адана.

Ако се потвърди, че това е било ракетна атака, то това ще е вече трети такъв случай - досега бяха свалени общо 3 ракети, насочащи се към Турция, едната от които - в Сирия, а другите - на турска територия.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
