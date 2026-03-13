Топ-мениджъри на "Газпром" присвоили милиарди от проект на Алина Кабаева

Бивши топ мениджъри на Газпром са заподозрени в присвояване на 8 милиарда рубли по време на строителството на академията „Небесна грация“ на Алина Кабаева, съобщи „Комерсант“. Срещу тях са повдигани обвинения по наказателно дело, в което се твърди, че е извършена „измама в голям мащаб“ по време на строителството на Центъра.

Връзката с Кабаева е параван, прикриващ педофилска изцепка на Путин? (ВИДЕА)

Присвояването

Според изданието 8 милиарда рубли са били присвоени между 2016 и 2019 г. чрез фиктивни строителни работи по програмата „Газпром за деца“. Главният изпълнител е базираната в Санкт Петербург компания ГРСП Магнит ООД, която по-късно е обявена в несъстоятелност. Средствата за строителство са осигурени от „Газпром Инвестгазификация ООД“, а ръководител на проекта от името на „Газпром Межрегионгаз“ е 48-годишната Елена Михайлова, тогавашен заместник-генерален директор на дъщерното дружество на този холдинг и член на Управителния комитет на „Газпром“. Разследващите смятат, че тя е мозъкът зад схемата, подчертава „Комерсант“.

Още: Подкупи вкараха в руски арест зам.-председател на "Газпром Нефт"

Ключова фигура

Друга ключова фигура в разследването на Следствения отдел на Министерството на вътрешните работи е Анатолий Еркулов, бившият ръководител на „Газпром Инвестгазификация“. Според изданието, разследващите смятат, че Еркулов е бил бенефициент на изпълнителя на „Газпром“, „Магнит“ ООД.

Изхвърлен през прозореца: Как Путин се избави от ухажор на Кабаева, разказа бивш руски депутат (ВИДЕО)

И двамата обвиняеми са обявени за издирване и са избягали от Русия. На 18 февруари 2026 г. Михайлова е арестувана задочно от Мещанския съд на Москва, съобщава вестникът. Общо 13 души са замесени в случая, някои от които са обявени и за международно издирване.

Строителството

Още: Сексуалната пирамида на Епстийн: Признателни рускини осигурявали момичета (СНИМКИ)

Строителството на центъра за художествена гимнастика в Сочи – академията „Небесна грация“ на Алина Кабаева – с площ от над 42 000 квадратни метра, започна през 2016 г. и беше планирано да отвори врати през декември 2022 г. Според разследващите, реалната цена на строителството може да е била приблизително 2 милиарда рубли, припомня „Комерсант“.

"Сърбиягаз" вероятно ще удължи договора си за руски газ