Изненада: Виктор Орбан буквално се подигра със "слабата" Русия

Унгарският премиер Виктор Орбан, който е считан за един от най-близките до Кремъл евролидери и постоянно пречи на помощта на ЕС за Украйна, изненада с позиция спрямо Москва в интервю с журналиста Немет Балаш на 29 септември. Той счита, че Руската федерация е слаба военно и икономически, както и че Европейският съюз не трябва да говори за Русия от позиция на слаб играч, а на силния в случая.

Още: Проблемът "Северна Македония" праща България в лагера на Орбан срещу членството на Украйна в ЕС?

"Ние сме по-силни във всяко отношение"

"Нека не губим здравия си разум. Руснаците са 131 милиона души, да кажем 140. Европейският съюз е над 400 милиона души. БВП на Русия е колкото фъстък, а нашият е огромен, така че общата икономическа производителност е несравнима. Това, което руснаците харчат за военни разходи, е само част от това, което харчим ние, в Западна Европа - 27-те страни (членки на ЕС) заедно. Така че ние сме по-силни във всяко едно отношение. Никога не съм разбирал защо, ако ние сме по-силните, говорим, като че ли сме слаби?", попита Орбан.

"Русия не може да ни навреди. Русия е слаба в сравнение с нас, военно слаба, икономически слаба и числено слаба. Ние сме силните. Трябва да се държим като силна общност. Вместо това те играят играта, че ние сме слабите. Не мога да го понасям...", заяви унгарският премиер.

Снимка: Getty Images

Още: Орбан: Украйна не е независима страна, държи се благодарение на нас (ВИДЕО)

Унгария ще сваля руски дронове, ако нахлуят в небето ѝ

Попитан дали Унгария би сваляла руски безпилотни летателни апарати, ако те навлязат във въздушното ѝ пространство, както стана с десетки дронове в Полша на 10 септември, той отвърна: "Не се страхуваме от това. Разбира се, ще ги сваляме".

На въпрос какво би направила Будапеща при евентуално задействане на чл. 5 на НАТО - държавите членкида се притекат на помощ на атакуван свой партньор, Орбан не отговори с конкретика.

"Всеки ден прекарвам дълги часове в размишления върху въпроса за войната. Отчасти това, което се случва на източния фронт, отчасти това, което казват украинците, за какво се подготвят, какво прави НАТО, каква ще бъде военната тема на следващата среща на върха на лидерите на ЕС. Това отнема много от работното ми време", посочи унгарският премиер в интервюто.

Още: Тръмп: Русия е книжен тигър, икономиката ѝ се руши, Украйна може да си върне всичко (ВИДЕО)