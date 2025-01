Известен сръбски наемник, биещ се за Путин в Курск, е убит

Един от най-известните сръбски наемници, биещи се за издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин, е бил убит. Става въпрос за Братислав Живкович, който стигна до командир на щурмова рота в руската армия, съобщава румънското издание Digi24.

Живкович е бил убит в Курск на 2 януари - след удар с FPV дрон. Именно там сега руснаците отново са изненадани от внезапна украинска контраатака: Генерал на Кадиров за новата украинска изненада в Курск: Всичко ще е наред, молете се за нас (ВИДЕО)

Братислав Живкович се биеше срещу Украйна от 2014 г. В родината си той беше командир на сръбската ултранационалистическа паравоенна четническа организация. През 2017 г. беше обявен за персона нон грата в Румъния за шпионаж в полза на Русия. 42-годишният сърбин е идвал в Румъния четири пъти, или през България, или от Украйна, и всеки път е пристигал в Констанца. Той беше заловен, докато снима военни радари по Черноморието. По-късно е съден в Сърбия за участие във военни действия от името на чужда държава.

⚡️Serbian Mercenary and Assault Company Commander of the Russian Army killed in the Kursk Region



Bratislav Živković had been fighting against Ukraine since 2014. In his homeland, he was the commander of the Serbian ultra-nationalist paramilitary Chetnik organization. In 2017, he… pic.twitter.com/o6UwLi9fmy