Извинете, но не можем да сме такива глупаци: Зеленски

Украйна е готова да замрази линията на съприкосновение. Но няма начин просто да изтегли войските си от Донбас. Това категорично заяви украинският президент Володимир Зеленски. Според него Украйна е готова да спре войната по сегашната линия на съприкосновение, въпреки факта, че това не е идеален сценарий.

"Това не е най-добрата позиция за нас, но във всеки случай имаме отбранителни линии. Имаме укрепления. Но ако руснаците или нашите партньори в диалог с руснаците просто искат да изкарат армията ни от укрепленията, тогава, извинете, не можем да бъдем такива глупаци. Ние не сме деца", каза украинският президент в интервю за CNN.

В същото интервю той говори и за гаранциите за сигурност.

Още: В света няма място за руски петрол и военнопрестъпници: Думите, които се чуха в Европарламента

Какво да им кажа на тези хора? Добре, чао?

"За хората, които живеят там (в Донбас - бел. ред.), е много важно каква сигурност ще имат. Там живеят 200 000 души. Какво да им кажа аз и какво да им кажат нашите войници - "Добре, чао. Тръгваме си. Отсега нататък вече сте руснаци"??", попита президентът в интервюто.

Той добави, че има някои "добри точки" в гаранциите за сигурност за Украйна, които предлага американският президент Доналд Тръмп, но иска тези гаранции да бъдат ратифицирани от Конгреса.

"Има добри точки в тези гаранции за сигурност, това е вярно. Но искам много конкретен отговор: какво нашите партньори ще бъдат готови да направят, ако Путин се върне. Това искат да чуят украинците", каза той.

Зеленски записа ВИДЕОобръщение от бункера си