Правителството на Гюров:

Извинете, но не можем да сме такива глупаци: Зеленски

24 февруари 2026, 12:32 часа 263 прочитания 0 коментара
Извинете, но не можем да сме такива глупаци: Зеленски

Украйна е готова да замрази линията на съприкосновение. Но няма начин просто да изтегли войските си от Донбас. Това категорично заяви украинският президент Володимир Зеленски. Според него Украйна е готова да спре войната по сегашната линия на съприкосновение, въпреки факта, че това не е идеален сценарий.

"Това не е най-добрата позиция за нас, но във всеки случай имаме отбранителни линии. Имаме укрепления. Но ако руснаците или нашите партньори в диалог с руснаците просто искат да изкарат армията ни от укрепленията, тогава, извинете, не можем да бъдем такива глупаци. Ние не сме деца", каза украинският президент в интервю за CNN.

В същото интервю той говори и за гаранциите за сигурност.

Още: В света няма място за руски петрол и военнопрестъпници: Думите, които се чуха в Европарламента

Какво да им кажа на тези хора? Добре, чао?

"За хората, които живеят там (в Донбас - бел. ред.), е много важно каква сигурност ще имат. Там живеят 200 000 души. Какво да им кажа аз и какво да им кажат нашите войници - "Добре, чао. Тръгваме си. Отсега нататък вече сте руснаци"??", попита президентът в интервюто.

Той добави, че има някои "добри точки" в гаранциите за сигурност за Украйна, които предлага американският президент Доналд Тръмп, но иска тези гаранции да бъдат ратифицирани от Конгреса.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

"Има добри точки в тези гаранции за сигурност, това е вярно. Но искам много конкретен отговор: какво нашите партньори ще бъдат готови да направят, ако Путин се върне. Това искат да чуят украинците", каза той.

Зеленски записа ВИДЕОобръщение от бункера си

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
мирни преговори Володимир Зеленски война Украйна мир Украйна
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес