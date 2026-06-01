Сериозен пробив в лечението на рак: Нова ваксина даде "безпрецедентни" резултати

Налице са "безпрецедентни" резултати от клинично изпитание, които показват, че ваксина с тройно действие срещу рак може да унищожи изцяло туморите при пациентите. Лекари вече приветстват пробива, след като в рамките на международното изпитване, обхващащо 11 държави, инжекцията беше предложена на пациенти, чийто рак се е разпространил или е рецидивирал и чието заболяване не е отговорило на други лечения.

Ваксината, наречена амивантамаб, е намалила туморите на повече от една трета от пациентите, като драстични промени са наблюдавани в рамките на седмици. При 15 от тях лекарите са установили, че лекарството е унищожило туморите им напълно.

Кевин Харингтън, професор по биологични терапии за рак в Института за изследване на рака в Лондон (ICR), заяви: „Това са безпрецедентно силни реакции при пациенти, чието заболяване е станало резистентно както към химиотерапия, така и към имунотерапия. Това е група пациенти, за които възможностите за лечение са изключително ограничени, така че да видим такова ниво на полза, е много впечатляващо".

Харингтън, който е и консултант-онколог във фондацията „Роял Марсден“ към Националната здравна служба (NHS), добавя, че това лечение "има потенциал да помогне на хиляди пациенти всяка година".

Резултатите бяха представени в неделя в Чикаго на най-голямата конференция за рак в света – годишната среща на Американското дружество по клинична онкология (ASCO).

Ваксината е проработила при 43 от 102-ма пациенти

В проучването 102 пациенти с рак на главата и шията, шестият по честота вид рак в света, са получили ваксината. Туморите са се смалили или изчезнали напълно при 43 пациенти, включително 28, чиито тумори са се смалили значително, и 15, при които са били напълно ликвидирани.

Изследователите заявиха, че инжекцията е показала подобни резултати и при пациенти с рак на белия дроб. Амивантамаб, разработен от Johnson & Johnson, в момента се тества в около 60 клинични проучвания, предимно за рак на белия дроб, но също и за колоректален, мозъчен и стомашен рак.

Атака срещу рака по три начина

Интелигентната инжекция атакува рака по три начина. Тя блокира както EGFR (рецептор на епидермалния растежен фактор) – протеин, който спомага за растежа на туморите, така и MET – път, който раковите клетки често използват, за да избегнат лечението. Тя също така помага за активирането на имунната система, за да атакува тумора.

Един от първите пациенти, които се възползват, е 56-годишният Карл Уолш, при когото през май 2024 г. е диагностициран рак на езика и който се включва в проучването OrigAMI-4 в Royal Marsden през юли 2025 г.

„Първоначално бях лекуван както с химиотерапия, така и с имунотерапия, които, за съжаление, не дадоха резултат“, каза той, цитиран от The Guardian. „Тогава ми беше препоръчано да участвам в проучването OrigAMI-4. Сега съм в 17-ия си цикъл на лечение и съм много доволен от напредъка до момента".

За разлика от много други лечения срещу рак, амивантамаб се прилага като малка инжекция под кожата, а не чрез интравенозна система, което прави лечението по-бързо и по-удобно за пациентите и много по-лесно за прилагане в амбулаторни клиники.

Повечето странични ефекти от лечението, което се прилага веднъж на всеки три седмици, са леки до умерени, като по-малко от един на всеки 10 пациенти се е наложило да преустанови лечението си, показват данните от изследването.

„Сега се чувствам способен да водя нормален живот. Преди да започна клиничното изпитване, имах затруднения да говоря нормално и ми беше трудно да се храня заради отока и болката", заяви Уолш. „Откакто започнах лечението, отокът значително намаля, а нивото на болката ми се подобри значително. Вече не изпитвам и същите странични ефекти, които затрудняваха ежедневието ми по време на химиотерапията".

Той добави: „Когато нещата бяха най-лоши, ядях супа, оризов пудинг, равиоли и спагети от консерва и много, много омлети, като всичко това се допълваше от три предписани хранителни млечни напитки на ден. Отслабнах доста. След само два цикъла на лечението диетата ми започна да се нормализира и след шест месеца вече се хранех нормално. Най-много ми хареса първият голям стек. Речта ми се върна напълно към нормалното и на работа говоря редовно по слушалки без проблеми".

Изследователите подчертаха също, че проучването се е фокусирало върху хора с рак на главата и шията, като не е включвало тези с HPV-позитивен плоскоклетъчен карцином на орофаринкса. Това е особено важно, тъй като раковите заболявания на главата и шията, които не са причинени от HPV, обикновено са по-трудни за лечение, което прави напредъка в тази група изключително важен.

Проф. Кристиан Хелин, изпълнителен директор на ICR, заяви: „Това проучване показва как разработването на нови методи на лечение чрез задълбочени изследвания в областта на рака може да доведе до значителен напредък, дори за пациенти с много ограничени възможности за лечение. Постигането на такова ниво на туморен отговор и обнадеждаващи резултати по отношение на преживяемостта при такава трудна за лечение група представлява значителна крачка напред".

