Латвия очаква скоро украински експерти по борба с дронове

Украински специалисти по борба с дронове ще пристигнат в Латвия в рамките на идните седмици, за да консултират балтийската република в противодействието на заплахи от дронове. Това заяви новият министър-председател на Латвия Андрис Кулбергс, цитиран от ДПА. Експертите ще споделят своя опит и ще помогнат за разработването на дългосрочен план за изграждането на многослойна система за противовъздушна отбрана, способна да реагира на разнородни заплахи, обяви премиерът след срещата си с украинската министър-председателка Юлия Свириденко в Рига. Преди това тя бе на визита в съседна Литва.

В Латвия, която членува и в ЕС, и в НАТО, като граничи с Русия и съюзника ѝ Беларус, имаше поредица от навлизания на дронове. "Трябва да сме по-добре подготвени да сваляме дронове, които навлизат в латвийското въздушно пространство, а никой не е по-наясно с това от украинците", посочи Кулбергс. Свириденко на свой ред гарантира за подкрепа от страна на Киев.

В кулоарите на срещата на върха на страните от т.нар. "Букурещка деветка" (Б9) в румънската столица миналия месец украинският президент Володимир Зеленски се споразумя с латвийския си колега Едгарс Ринкевичс за изпращането на украинските експерти.

