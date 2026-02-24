Украинският президент Володимир Зеленски записа видеообръщение от бункера си на улица "Банкова" в столицата Киев по случай четвъртата годишнина от пълномащабната руска инвазия.
"Днес се навършват точно четири години, откакто Путин щеше да превземе Киев за три дни. И това наистина говори много за нашата съпротива, за това как Украйна се бори през цялото това време. Зад тези думи стоят милиони наши хора. Зад тези думи стои голяма смелост, много упорит труд, издръжливост и дългият път, който Украйна извървя от 24 февруари насам", каза президентът. Той припомни събитията от първите ужасни дни от войната, показвайки мястото, откъдето той разпращаше своите послания до народа си и до световните лидери, от които искаше оръжия.
"Оглеждайки се назад към началото на инвазията и размишлявайки върху днешния ден, имаме пълното право да кажем: ние защитихме независимостта си, не загубихме държавността си; Путин не постигна целите си. Той не сломи украинците; той не спечели тази война. Ние запазихме Украйна и ще направим всичко, за да осигурим мир и справедливост. Слава на Украйна!"
Today marks exactly four years since Putin started his three-day push to take Kyiv. And that says a great deal about our resistance, about how Ukraine has fought all this time. Behind those words stand millions of our people, immense courage, incredibly hard work, endurance, and… pic.twitter.com/9qiqACurhx— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2026