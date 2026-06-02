Тръмп: Мирен договор с Иран може да бъде дори по-добър от военна победа (ВИДЕО)

Мирен договор с Иран може да бъде дори по-добър от военна победа. Това заяви американският президент Доналд Тръмп пред ABC News. „Все още трябва да получа няколко точки повече. Мисля, че говорим за през следващата седмица. Но ние получаваме това, което трябва да получим“, изрази увереност той.

Ирански удар по кораб

Същевременно Иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция заяви в понеделник, че военноморските му сили са насочили крилата ракета към кораба MSC Sariska в това, което те определиха като „ответна операция“ след предполагаема атака на САЩ срещу ирански кораб в Оманско море. Според изявление, разпространено от иранската държавна телевизия IRIB, нападението е станало след това, което Корпусът на гвардейците на ислямската революция (IRGC) определи като „агресивна атака“ от страна на американските военни срещу иранския кораб Lian Star в Оманско море. В изявлението се твърди, че MSC Sariska е собственост на, както се казва, „американско-ционистки враг“.

NEW: IRGC Navy claims responsibility for a cruise missile strike on the MSC Sariska, describing it as retaliation for a US military attack on the Iranian vessel Lian Star in the Oman Sea.



The IRGC called the MSC Sariska "American-Zionist-owned" and warned that any further US… — Clash Report (@clashreport) June 1, 2026

Корпусът на гвардейците на ислямската революция (IRGC) заяви, че корабът е бил атакуван като част от „ответна операция“, проведена от военноморските му сили. Не се предоставят подробности за щетите по кораба или евентуалните жертви. Корпусът на гвардейците на ислямската революция (IRGC) предупреди, че всякакви по-нататъшни действия от страна на американските сили в региона ще бъдат посрещнати с „решителен отговор“. „Всеки акт на агресия от страна на американските военни в този регион ще бъде срещнат твърд отговор“, се казва в изявлението.

