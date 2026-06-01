Кабинетът "Радев":

Илияна Йотова: Можем да счупим всяка верига, която оковава човешкия ум и душа - това ни завеща Христо Ботев

01 юни 2026, 23:40 часа 216 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Илияна Йотова: Можем да счупим всяка верига, която оковава човешкия ум и душа - това ни завеща Христо Ботев

Можем да счупим всяка верига, която оковава човешкия ум и душа - това ни завеща Христо Ботев. Това заяви президентът Илияна Йотова във Враца по време на тържествения митинг-проверка по случай 150-ата годишнина от подвига на Христо Ботев и неговата чета пред паметника на Войводата с участието на Националната гвардейска част. Ботевите дни във Враца се провеждат под патронажа на държавния глава. Честването продължава въпреки проливния дъжд.

Още: Цанко Комитата - Ботевият четник, оставил завета си на свободна България (ВИДЕО)

За 28 години Ботев премина през много страни, предизвика събития, промени съдби, и често казваше, че след мълчанието върви смирението. Но неговата орис беше друга и той се нареди сред тези, за които знаят, че нямат онзи талант да търпят примирението и крушението, посочи държавният глава. Няма по въздействащ символ от онази минута на мълчание, в която се прекланяме пред паметта на загиналите, от Ботевата минута в тази минута, в която всеки от нас утихва и остава сам със съвестта си, за да помним, да се прекланяваме и да преосмисляме себе си и веднага след това да продължим още по-силни, отбеляза тя.

Още: България свежда глава: Сирени ще огласят страната в чест на Ботев и героите

И тази вечер природната стихия иска да попречи на този празник и не може, защото, когато сме заедно, сме силни. Защото и тази вечер на този площад, и утре в 12:00 часа милиони българи ще застанат за една минута и в молитва и клетва пред националните герои ще мислят за родината си, посочи Йотова.

Още: 1 юни в историята: Христо Ботев пада убит на връх Вола

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Враца Илияна Йотова Христо Ботев слово
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес