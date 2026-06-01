"Синът ми събра пари и каза: "Наеми някой да премахне Путин"

Украинският политик и бизнесмен Михаил Бродски, който е и президент на Украинската баскетболна федерация, разказа наскоро за свой разговор с единадесетгодишния си син по повод руския диктатор Владимир Путин. Момчето мечтае да се върне отново в Киев, който му липсва, но родителите му са се преместили оттам, защото детето трудно понася психически руските атаки и експлозиите.

В интервю за журналиста Дмитрий Гордон и неговото издание "Гордон" Михаил Бродски сподели как наскоро синът му го молил на колене да се върне в Киев и как преди време му дал събраните си пари, за да наеме килър за диктатора (на 33:35 мин. от ВИДЕОТО).

"Синът ми Давид, на 11 години, наскоро напълно ме "уби". Той коленичи и каза: "Татко, искам в Киев", сподели бизнесменът. След това добави още думи на сина си отпреди две години:

"А преди две години, както вече ви казах, той ми даде пари. Каза: "Събрал съм малко пари, наеми килър." Казвам: "За какво говориш, сине?" Той казва: "За Путин, за да могат да го утрепят." Казва: "Искам вкъщи, тате."

