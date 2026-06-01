Докато Русия пищи, че Западът иска да й открадне ресурсите, Китай вече й ги взима без пари

01 юни 2026, 23:19 часа 713 прочитания 0 коментара
Доста точно обобщение на ситуацията, в която изпадна Русия при управлението на Владимир Путин, направи рускоезичен анализатор във Фейсбук, познат под името Shahin Shamil. Той обърна внимание на комичния факт, че докато руската пропаганда от години е заета да поддържа страх у населението на Руската федерация как Западът има за цел да му отнеме ресурсите, междувременно Китай наложи договори на Москва, с които започна да потребява същите тези ресурси на изключително ниска цена, на практика вече по-ниска отколкото на вътрешния руски пазар. Ето какво пише Shahin Shamil:

"Руският газ е по-евтин за Китай, отколкото за руснаците.

Водата от езерото Байкал е по-евтина, отколкото за руснаците.

Дървесината е по-евтина, отколкото за руснаците. 

Всички руски ресурси сега са по-евтини за Китай, отколкото за руснаците. 

Но те упорито вярват в приказката, че Западът и НАТО искат да завземат ресурсите им."

Елена Страхилова
