Лукашенко за Ким Чен Ун: Перспективен, млад човек, който не може да е диктатор

Президентът на Беларус Александър Лукашенко направи днес изказване по адрес на севернокорейския лидер Ким Чен Ун, което спокойно може да бъде цитатът на деня.

"Наскоро бях в КНДР. Знаете ли, лидерът ми направи много силно впечатление. Умен човек! Млад мъж, перспективен, стремящ се към сътрудничество. Никакъв диктатор не е той. По същество той не може да е диктатор."

Това изявление Лукашенко направи по време на среща с губернатора на руския Приморски край Олег Кожемяко, състояла се в Минск. Припомняме, че Лукашенко посети Пхенян през март тази година.

Още: Лукашенко се забърза за среща със Зеленски: Киев готов да посрещне удар от Беларус