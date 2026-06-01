Радар за икономика: Най-важните новини на 01 юни 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 01 юни 2026 г.

Инфлацията в България през май остава висока

Mесечната инфлация в България през май, измерена през индекса на потребителските цени (ИПЦ), се очаква да бъде 0,2 на сто, а годишната - 7 на сто. Това показва експресната предварителна оценка на Националния статистически институт (НСИ), публикувана днес. НСИ обяви за първи път на 3 февруари данни за т.нар. флаш инфлация. Тя предоставя ранна информация за темповете на инфлация преди публикуването на окончателните и детайлни статистически данни.

България остава страната с най-ниска безработица в ЕС и еврозоната

България отчита най-ниско равнище на безработица сред страните членки на Европейския съюз и еврозоната през април 2026 г., сочат най-новите сезонно изгладени данни на Евростат. Безработицата у нас е била 2,8 на сто, което е понижение с 0,1 процентен пункт спрямо март. И през третия месец на годината страната ни отчете най-ниска безработица в ЕС, като това беше факт и през февруари и януари за еврозоната.

КЕВР определи новата цена на природния газ

Цената на природния газ за юни ще бъде в размер на 35,62 евро за мегаватчас (MWh), без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това съобщиха от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). От регулатора съобщиха, че на тази цена "Булгаргаз“ ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

След новите удари в Близкия изток: Пълен обрат с цената на петрола

Цената на петрола се повиши с над 2 процента в сутрешната сесия днес на фона на нова ескалация на конфликта в Близкия изток, след като САЩ и Иран си размениха удари, а пък Израел нареди настъпление по-навътре в Ливан срещу подкрепяната от Техеран групировка "Хизбула", предаде Ройтерс. Новото напрежение охлади очакванията за скорошно удължаване на примирието между САЩ и Иран.

Американски военни тайно насочват кораби през Ормузкия проток

През последните седмици американските военни тихомълком са помогнали за насочването на десетки търговски кораби през Ормузкия проток. Мисията е осигурила алтернативен маршрут за корабособствениците, които се стремят да избегнат иранска намеса, съобщи The New York Times. Централното командване на САЩ е координирало преминаването на около 70 търговски кораба в и извън Персийския залив през последните три седмици, съобщиха пред изданието американски служители, запознати с операцията.

