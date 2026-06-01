Нещо не е наред: Анна Бодакова за мерките на властта (ВИДЕО)

Към момента не мога да дам оценка за свършеното, защото това, което основно виждаме, са заявки. Част от тези заявки са добри, но част от резултатите приличат малко на импресионистична картина. Отдалеч изглежда добре, но колкото повече се приближиш, толкова повече нещо не е наред.

Това заяви депутатът Анна Бодакова в предаването "Студио Actualno" във връзка с работата на новото правителство, начело с премиера Румен Радев.

В унисон с Деня на детето, Бодакова не пропусна да отбележи мярката за намаляване на майчинството у нас, за която спомена депутатът Владимир Николов пред бТВ тази сутрин.

"Имаме изключителен недостиг на качеството в яслената грижа. Имаме най-ниския обхват при яслената грижа - при целеви 96% в Европейския съюз, ние сме с 80%. Това изисква изключително детайлна работа, която ще бъде чудесно да свърши демографска комисия. Аз много бих се радвала да работим взаимно с господин Николов, но уви гласуваха за отпадането на тази комисия, така че...", каза Бодакова.

По данни на Националния статистически институт, към 31 декември 2025 г. населението на България е 6 423 207 души. В сравнение с 2024 г. населението на страната намалява с 14 153 души, или с 0,22%. Мъжете са 3 088 245 (48,1%), а жените - 3 334 962 (51,9%), или на 1000 мъже се падат 1080 жени.

Статистики показват и че страната ни е сред държавите в ЕС с най-бързо застаряващо население. Всеки четвърти българин е пенсионер, а в трудоспособна възраст са 58,6 на сто от хората.

Освен темата с демографската криза, Бодакова засегна и проблема с културните политики в държавата и заяви, че културата би следвало да е приоритет на всяка една от партиите.

