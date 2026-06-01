Тръмп се чу с Нетаняху: Ще спре ли Израел операцията срещу "Хизбула"?

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че е провел „ползотворен разговор“ с премиера на Израел Бенямин Нетаняху и няма да бъдат изпращани войски в Бейрут. Това написа самият той в социалната си мрежа Truth Social. „Всички военни части, които вече са били насочени натам, са получили нареждане да се върнат“, обясни държавният глава.

I had a very productive call with Prime Minister Bibi Netanyahu, of Israel, and there will be no Troops going to Beirut, and any Troops that are on their way, have already been turned back.



— Clash Report (@clashreport) June 1, 2026

Тръмп съобщи, че чрез високопоставени представители е провел и много добър разговор с „Хизбула“, които са се съгласили да прекратят всякаква стрелба. „Израел няма да ги атакува, а те няма да атакуват Израел“.

В понеделник Нетаняху нареди на военните да атакуват цели в южните предградия на ливанската столица Бейрут, бастион на "Хизбула", известен като Дахие. Израелските войски и "Хизбула" продължават да си разменят удари след примирието в средата на април. "Хизбула" прибягва до използването на евтини, лесни за сглобяване дронове-камикадзе, които са трудни за осуетяване от противовъздушната отбрана и които убиха няколко израелски войници в южен Ливан.

