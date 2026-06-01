Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Тръмп се чу с Нетаняху: Ще спре ли Израел операцията срещу "Хизбула"?

01 юни 2026, 23:04 часа 215 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Тръмп се чу с Нетаняху: Ще спре ли Израел операцията срещу "Хизбула"?

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че е провел „ползотворен разговор“ с премиера на Израел Бенямин Нетаняху и няма да бъдат изпращани войски в Бейрут. Това написа самият той в социалната си мрежа Truth Social. „Всички военни части, които вече са били насочени натам, са получили нареждане да се върнат“, обясни държавният глава.

Тръмп съобщи, че чрез високопоставени представители е провел и много добър разговор с „Хизбула“, които са се съгласили да прекратят всякаква стрелба. „Израел няма да ги атакува, а те няма да атакуват Израел“.

Още: Нетаняху с амбициите на Тръмп: Нареди на армията си да превземе 70% от Газа

В понеделник Нетаняху нареди на военните да атакуват цели в южните предградия на ливанската столица Бейрут, бастион на "Хизбула", известен като Дахие. Израелските войски и "Хизбула" продължават да си разменят удари след примирието в средата на април. "Хизбула" прибягва до използването на евтини, лесни за сглобяване дронове-камикадзе, които са трудни за осуетяване от противовъздушната отбрана и които убиха няколко израелски войници в южен Ливан.

Още: Израел атакува новия ръководител на военното крило на "Хамас"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Доналд Тръмп Ливан Бенямин Нетаняху Хизбула война Израел
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Америка
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес