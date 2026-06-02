Руските войски засилват настъплението и променят бойната си тактика на фронта

02 юни 2026, 0:47 часа 538 прочитания 0 коментара
Снимка: принтскрийн/YouTube/Минобороны России
От началото на пролетта руските войски засилиха настъпателните си операции в сектора Александровка. Окупаторите струпват сили на превзетите позиции и се опитват да проникнат дълбоко в украинската отбрана с малки пехотни групи. Украински войник с позивна „Аякс“ съобщи това пред „Суспилне“. Според него, руските подразделения все по-често действат в много малки групи – понякога дори по двойки или поединично, опитвайки се да се придвижват незабелязано през открит терен или покрай насаждения под прикритието на въздушно разузнаване.

„Има дори случаи, в които се движат сами... покриват 500 метра... Тоест, те отново са станали активни и са натрупали жива сила. Изглежда, че никога не им свършва“, отбеляза войникът. Той добави също, че руските военни вероятно са по-добре подготвени да противодействат на украински дронове. По-конкретно, те се опитват да свалят дронове с FPV управление и разузнавателни безпилотни летателни апарати, а също така са по-способни да се навигират по време на бой.

Според военния, страхът на противника от поражение е намалял, а тактиката му постепенно се адаптира към условията на съвременната война с активното използване на дронове. Украинските защитници продължават да проследяват и унищожават вражески групировки в тази посока.

По-рано беше съобщено, че окупаторите трескаво търсят начини да защитят военния си транспорт от украински дронове с машинно зрение в тила. Например, те започнаха да боядисват превозните си средства в черно и бяло , напомняйки шарка на зебра. Руснаците вероятно са се опитвали да пресъздадат много специфичен вид камуфлаж, изобретен по време на Първата световна война и използван на военни кораби.

Освен това, както заяви Павло Лакийчук, директор на програмите за сигурност в Центъра за глобални изследвания „Стратегия XXI“, Русия използва дронове за масирани атаки, докато ракетите изпълняват допълнителна роля като психологическа война. Той добави, че очакването на нова и непозната заплаха може да деморализира украинското общество.

Елин Димитров
