Бойко Ноев: Войната върви към своя край, скоро Путин ще търси мир

Бившият министър на отбраната Бойко Ноев заяви, че не очаква фундаментална промяна във външната политика на България при премиера Румен Радев. „Тогава, когато аз и не само аз от демократичната общност подкрепихме президента Радев за втори мандат, основният въпрос, който стоеше пред българската политика, беше борбата с корупцията“, каза Ноев. По думите му подкрепата е била дадена, защото Радев е имал шанс да победи, но като президент не е разполагал с необходимите инструменти за ефективна борба с корупцията.

Според него като министър-председател Радев е „вече различен човек, на различен пост“ и предстои да се види дали ще се справи с отговорността, възложена му от избирателите. По отношение на външната политика Ноев заяви: „Моето очакване е да няма завой във външната политика по съдържание. Защото реализацията на България на световната арена става основно през Европейския съюз.“ Той подчерта, че България е „дълбоко закотвена в Европейския съюз“, където са нейните интереси, и добави: „Аз не познавам български политик, нормален български политик, който да си мисли, че България може да има роля извън Европейския съюз.“

Ноев коментира и примера с Унгария. „Хора като Орбан и някои други показаха, че такъв подход няма шанс. Тоест опита да се играе някаква самостоятелна игра, неутралитет и така нататък, те нямат шанс“, каза той. По думите му е възможно да има „нови форми, нов начин на нейното провеждане, по-динамичен начин“, но не и промяна по същество. „Първо, аз не очаквам някаква фундаментална промяна в позицията по Украйна“, заяви Ноев. Той подчерта, че въпросът за Украйна е само един от многото важни въпроси пред Европейския съюз и че подкрепата за Киев е „една даденост“.

На въпрос дали България ще спре финансовата помощ за Украйна, Ноев отговори: „Аз не знам в момента какви са цифрите, но ние сме едни джуджета в това, което даваме като финансова помощ за Украйна. Ние сме гиганти в това, което произвеждаме за Украйна, което е платено.“

Според него над 20 000 души работят в българската отбранителна индустрия благодарение на това производство. „Никога реално военната подкрепа, не помощ, а подкрепа за Украйна не е прекъсвала, включително по време на служебните правителства на президента Радев“, каза още той.

Ноев коментира и стила на управление на Румен Радев, като направи сравнение с Бойко Борисов. „Кой не би искал да се разграничи от Борисов? От човек, който не знаеше една дума на чужд език, който не можеше да участва ефективно в заседанията на съвета. Не само поради незнанието на езика, а поради битовото си разбиране за геополитиката“, заяви бившият министър.

По думите му България трябва да бъде малко по-изискваща и по-категорична в рамките на Европейския съюз. По темата за увеличаването на разходите за отбрана Ноев подчерта, че не става въпрос за лично обещание на Радев. „Това беше прието от България на последната среща на НАТО на високо ниво в Хага“, каза той.

Според него България няма възможност да се отклони от този ангажимент. „Той е полезен и важен за българската армия, за българските въоръжени сили, които години наред бяха недофинансирани.“ Ноев посочи, че агресията на Русия срещу Украйна е една от причините Европа да увеличава инвестициите в сигурност.

На въпрос дали трябва да се страхуваме от Русия, той отново напомни, че именно по време на служебните правителства на президента Радев е била оказана значителна подкрепа на Украйна. „България трябва да продължи да изпълнява своите ангажименти, защото това е в наш интерес. Това е просто в наш интерес“, каза той.

Според Ноев съществува и оптимистичен сценарий за края на войната. „Войната върви към своя край“, заяви той. По думите му в теорията се приема, че агресорът започва да търси мир, когато ползата от продължаването на войната стане по-малка от щетите от нея. „Скоро ще започне да търси мир. Той няма къде да ходи“, каза Ноев по адрес на руския президент Владимир Путин.

Според него краят на войната няма да дойде чрез капитулация, а чрез дипломатически процес, който ще покаже, че Путин не е постигнал целите, с които е започнал войната. „Не търсим победа. Търси се съпротива на политиката на агресия“, заяви той. Ноев беше попитан дали би участвал в нов инициативен комитет за президентска кандидатура. „Не, за да участваш в някакъв инициативен комитет трябва да те поканят. Мен тогава ме поканиха, затова участвах. То не е било моя инициатива“, каза той.

Попитан дали би подкрепил някое от имената, които се обсъждат за президентските избори, сред които Андрей Гюров и Илияна Йотова, Ноев заяви, че е рано за подобна подкрепа. „В момента никой от тях не е заявил своите намерения, не би било правилно да се изявява публична подкрепа“, каза той.

Той коментира и заявената от Иван Костов подкрепа за Андрей Гюров. „Аз в този смисъл не разбирам господин Костов откъде си измисли, че подкрепя Гюров, с което мисля, че му нанесе някаква щета“, заяви Ноев. Бившият министър обясни, че според него кандидатът на демократично настроените избиратели трябва да бъде излъчен чрез състезателен процес. „Нашето мнение още тогава беше, че този път кандидатурата на демократичните хора би имала шанс тогава, когато всички са я подкрепили, когато кандидатурата е единна“, каза той.

По думите му предварителните избори са една от възможностите за излъчване на такава кандидатура. „Кандидатът трябва да бъде силен. Или най-силен би бил единият кандидат на демократичните хора, ако бъде излъчен в някакъв състезателен процес“, заключи Ноев.