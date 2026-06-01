Армията на Путин в Украйна през май: Над 7000 руски пехотни атаки за 14 квадрата. В Крим вече и купоните за бензин са кът

Руската армия е успяла да превземе само 14 кв. километра украинска земя през май - най-слабото постижение на руснаците от октомври 2023 година. Броят на руските пехотни атаки през изминалия месец се е увеличил с 37,5% до над 7000, но резултатите са плачевни, тъй като руските атаки все повече разчитат дори не на щурмови групи, ами на това 1 или най-много двама войници да напреднат до нова позиция и да я удържат, докато дойдат още сили, а украинската армия реагира по-бързо със смъртоносните си дронове на тази руска тактика на инфилтрации. Данните са на украинския мониторингов проект Deep State - ОЩЕ: Зеленски предупреди Беларус да кротува, през април Русия не печели, а губи земи в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Russian forces gained only 14 sq km in May, DeepState says, their weakest occupied-territory growth since October 2023. The number of assaults rose 37.5% to more than 7,000, but results remained limited as Russian attacks increasingly relied on pairs or single soldiers and… pic.twitter.com/apKwYCS0T8 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 1, 2026

А междувременно украинската кампания за удари с дронове със среден обсег праща Крим по пътя на хуманитарната криза. Има данни от руски мониторингови канали за атака с такива дронове клас "Hornet" срещу камиони с гориво чак в Джанкой - и то сега, привечер на 1 юни. В Крим вече въведоха купони за бензин А-95 и сега се оказа, че не просто бензинът е кът, ами и купоните.

Недостигът на гориво е станал толкова сериозен, че дори картите и ваучерите, използвани за закупуване на гориво, са свършили. Двете най-големи вериги бензиностанции, ATAN и TES, са спрели продажбата на купони и карти за гориво. "Продажбата на купони и карти за гориво е временно преустановена. Извиняваме се за причиненото неудобство!", пише на корпоративния убесайт на ATAN.

Само ден по-рано, руските власти въведоха ограничения: бензин A-95 само с купони, а A-92 - само до 20 литра на превозно средство. Междувременно най-находчивите продавачи вече са започнали да предлагат бензин онлайн на завишени цени. В т.нар. ДНР (Донецка народна република) ограничението е 30 литра бензин на превозно средство - засега.

Още: Тръмп не спира да ръси "бисери": Зеленски губел, очаквал петролът да е 250 долара за барел, обаче не е (ВИДЕО)