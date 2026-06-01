Русия никога не е била унижавана така: Една година от уникалната операция "Паяжина" на Украйна (ВИДЕО)

Днес, 1 юни 2026 г., се навършва една година от провеждането на операция "Паяжина" на Службата за сигурност на Украйна (СБУ). Става въпрос за най-ефективната координирана атака с дронове от началото на войната, която постави на колене руската стратегическа авиация с нападения срещу редица военни летища. Според украинската служба акцията е била планирана повече от година и половина и в крайна сметка са били поразени 41 руски самолета.

Военното министерство в Москва оценява нанесените щети на 2 милиарда рубли, или около 26,7 милиона долара. Става дума за щети по въздухоплавателните средства, нанесени в резултат на атаките срещу военни летища - според независимото разследващо издание The Insider.

Anniversary of the major operation “Spiderweb” — the strike that humiliated Russia like never before



On June 1, 2025, 117 FPV drones simultaneously attacked four Russian airbases, including Belaya, Olenya, Dyagilevo, and Ivanovo.



117 дрона, внесени тайно в Русия, атакуваха 4 летища

На 1 юни 2025 г. 117 FPV дрона едновременно атакуваха четири руски военновъздушни бази, сред които „Белая“, „Оленя“, „Дягилево“ и „Иваново“. Беше нанесен сериозен удар по стратегическата авиация на Русия, включително самолети от типовете Ту-95, Ту-22М3, Ту-160 и А-50.

One year ago, Ukraine’s SBU launched Operation Spiderweb under Vasyl Maliuk’s direction, smuggling FPV drones into Russia inside modular houses before remotely opening the roofs for launch. The drones hit Olenya, Ivanovo, Dyagilevo and Belaya airfields, damaging or destroying 41… pic.twitter.com/RWD25V4nmw — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 1, 2026

Дроновете бяха внесени тайно в Русия предварително и скрити в близост до целите, преди да бъдат активирани дистанционно. Всички участници в операцията се намираха на украинска територия по време на удара. "Паяжина" се проведе под ръководството на тогавашния директор на СБУ Васил Малюк.

Федералната служба за сигурност (ФСБ) на Русия се е провалила - тя не е подозирала какво се готви под носа ѝ.

По делото са повдигнати обвинения срещу четирима шофьори на камиони в Русия. Те са обвинени в тероризъм и незаконен превоз на взривни вещества. Самите мъже обаче отричат обвиненията и твърдят, че не са знаели какво съдържа товарът.

Ukraine’s SBU said its Alpha unit struck five Russian military airfields in 2025 using long-range drones, destroying 15 aircraft that Russia can no longer put into the air. The SBU said confirmed hits included 11 fighters and bombers, three helicopters, and one transport plane.… pic.twitter.com/7kPjrqnA21 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 28, 2026

Украинският президент Володимир Зеленски по-рано потвърди, че шофьорите са били ефективно използвани "на сляпо", а дроновете са били скрити в специални контейнери с дистанционно отваряне.

Руските следователи смятат, че организаторите са няколко украински граждани, които в момента се издирват.

