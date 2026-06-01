Русия никога не е била унижавана така: Една година от уникалната операция "Паяжина" на Украйна (ВИДЕО)

01 юни 2026, 16:42 часа
Днес, 1 юни 2026 г., се навършва една година от провеждането на операция "Паяжина" на Службата за сигурност на Украйна (СБУ). Става въпрос за най-ефективната координирана атака с дронове от началото на войната, която постави на колене руската стратегическа авиация с нападения срещу редица военни летища. Според украинската служба акцията е била планирана повече от година и половина и в крайна сметка са били поразени 41 руски самолета.

Военното министерство в Москва оценява нанесените щети на 2 милиарда рубли, или около 26,7 милиона долара. Става дума за щети по въздухоплавателните средства, нанесени в резултат на атаките срещу военни летища - според независимото разследващо издание The Insider.

117 дрона, внесени тайно в Русия, атакуваха 4 летища

На 1 юни 2025 г. 117 FPV дрона едновременно атакуваха четири руски военновъздушни бази, сред които „Белая“, „Оленя“, „Дягилево“ и „Иваново“. Беше нанесен сериозен удар по стратегическата авиация на Русия, включително самолети от типовете Ту-95, Ту-22М3, Ту-160 и А-50.

Дроновете бяха внесени тайно в Русия предварително и скрити в близост до целите, преди да бъдат активирани дистанционно. Всички участници в операцията се намираха на украинска територия по време на удара. "Паяжина" се проведе под ръководството на тогавашния директор на СБУ Васил Малюк.

Федералната служба за сигурност (ФСБ) на Русия се е провалила - тя не е подозирала какво се готви под носа ѝ.

По делото са повдигнати обвинения срещу четирима шофьори на камиони в Русия. Те са обвинени в тероризъм и незаконен превоз на взривни вещества. Самите мъже обаче отричат обвиненията и твърдят, че не са знаели какво съдържа товарът.

Украинският президент Володимир Зеленски по-рано потвърди, че шофьорите са били ефективно използвани "на сляпо", а дроновете са били скрити в специални контейнери с дистанционно отваряне.

Руските следователи смятат, че организаторите са няколко украински граждани, които в момента се издирват.

Димитър Радев
