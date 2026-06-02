Мете Фредериксен си осигури трети мандат като премиер на Дания

Лидерката на Датската социалдемократическа партия (ДСДП) Мете Фредериксен заяви днес, че е постигнала съгласие за сформирането на левоцентристко коалиционно правителство на малцинството, като по този начин си осигури трети пореден мандат като премиер на страната, предаде Ройтерс. Тя ще продължи да управлява в контекста на кризата в отношенията със САЩ заради изявеното намерение на президента Доналд Тръмп да установи контрол над Гренландия - полуавтономна област на Кралство Дания, посочва световната агенция.

С днешното изявление на министър-председателката бе сложен край на продължилата с месеци политическа нестабилност в Дания след изборите през март, на които 12 партии добиха право на депутати в парламента. "Бях при Негово Величество (краля на Дания Фредерик Десети - бел. ред.) и обявих, че след дълги преговори може да бъде съставено правителство", обяви Фредериксен пред представители на медиите.

Нейната центристка коалиция загуби парламентарното си мнозинство на изборите на 24 март, отражение на недоволството на редовите датчани от големите разходи за живот. Макар и ДСДП да остана партията с най-много депутати - 38 от 179 мандата, бе белязано отстъпление от предишната численост - 50, припомня Ройтерс.

След повече от два месеца на преговори, в които и социалдемократите, и дясната Либерална партия претендираха да имат доминираща роля в новото правителство, 48-годишната Фредериксен успя да си осигури подкрепа от партии в парламента, достатъчна за редовен кабинет. Сред приоритетите на новото правителство са дипломатически разговори за Гренландия и укрепване на датската армия на фона на продължаващата пета година война на Русия в Украйна.